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Mancanza di lavoro Iran: è in arrivo uno «tsunami della disoccupazione»

SDA

28.4.2026 - 17:00

La vita in Iran non è facile in questo periodo.
La vita in Iran non è facile in questo periodo.
Keystone

I media iraniani hanno riportato che circa 320'000 candidature sono state presentate sulla piattaforma di ricerca lavoro JobVision in un giorno. Il numero ha battuto tutti i record precedenti ed è considerato un segnale di un «tsunami della disoccupazione» in Iran.

Keystone-SDA

28.04.2026, 17:00

28.04.2026, 17:04

Lo scrive il sito di informazione indipendente Iran Wire, ricordando che JobVision è una delle principali piattaforme di reclutamento online iraniane.

Con la guerra il mercato del lavoro iraniano è entrato in una nuova fase di recessione e licenziamenti. Le interruzioni di internet, le restrizioni commerciali, il calo delle esportazioni e l'incertezza legata alle tensioni sulla sicurezza stanno spingendo le piccole e medie imprese (soprattutto nei settori tecnologico, dei trasporti, del turismo e dei servizi) a ridurre il personale o licenziare dipendenti. I sindacati segnalato che molte unità produttive del settore privato hanno sospeso le assunzioni o chiuso temporaneamente.

L'aumento dei costi delle materie prime, le difficoltà nelle transazioni finanziarie internazionali e il forte calo della domanda interna hanno reso le attività sempre più complesse. La crisi sta colpendo più duramente giovani, donne e lavoratori informali e gli economisti avvertono che, senza politiche mirate a sostegno, la disoccupazione potrebbe trasformarsi in una delle sfide sociali più gravi del Paese.

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