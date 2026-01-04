  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Repubblica islamica Iran: indennità mensile a ogni cittadino per alleviare difficoltà

SDA

4.1.2026 - 20:08

Teheran in una foto d'archivio
Teheran in una foto d'archivio
Keystone

Le autorità iraniane, al termine di una settimana di proteste, hanno annunciato che daranno un'indennità mensile a ogni cittadino del Paese per alleviare la pressione economica.

Keystone-SDA

04.01.2026, 20:08

04.01.2026, 20:21

«I cittadini possono ricevere un importo equivalente a 7 dollari a persona al mese, che verrà accreditato sui loro conti per quattro mesi», ha dichiarato alla televisione di stato la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani.

Tale importo – si precisa – potrà essere usato per acquistare determinati beni con l'obiettivo di «ridurre la pressione economica sulla popolazione».

I più letti

Crans-Montana, tutte le 40 vittime identificate, le famiglie sono state informate
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Ecco cos'è il «DVI», metodo col quale s'identificano morti e feriti nei gravi incidenti
Le foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?
Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Altre notizie

Stati Uniti. Rubio: «Il governo cubano è un grosso problema»

Stati UnitiRubio: «Il governo cubano è un grosso problema»

Atto d'accusa. «Gli USA potrebbero avere un supertestimone contro Maduro»

Atto d'accusa«Gli USA potrebbero avere un supertestimone contro Maduro»

Venezuela. Gli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?

VenezuelaGli USA puntano su Rodriguez per la sua gestione dell'industria petrolifera?