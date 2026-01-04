Repubblica islamicaIran: indennità mensile a ogni cittadino per alleviare difficoltà
Le autorità iraniane, al termine di una settimana di proteste, hanno annunciato che daranno un'indennità mensile a ogni cittadino del Paese per alleviare la pressione economica.
«I cittadini possono ricevere un importo equivalente a 7 dollari a persona al mese, che verrà accreditato sui loro conti per quattro mesi», ha dichiarato alla televisione di stato la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani.
Tale importo – si precisa – potrà essere usato per acquistare determinati beni con l'obiettivo di «ridurre la pressione economica sulla popolazione».