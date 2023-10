La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei (foto d'archivio) Keystone

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha commentato le tensioni tra Israele e Palestina e ha parlato di una «sconfitta irreversibile da parte del regime sionista sia in termini militari che a livello di intelligence».

Lo riporta Irna citando un discorso di Khamenei all'accademia delle forze armate della Repubblica islamica.

Paragonando l'attacco di Hamas a un «devastante terremoto», Khamenei ha aggiunto che l'azione del gruppo armato palestinese «è riuscita a distruggere alcune delle principali strutture del regime occupante che non possono essere ricostruire in modo così facile».

La Guida suprema dell'Iran ha lodato Hamas e ribadito implicitamente che l'Iran non ha avuto un ruolo nell'attacco contro Israele, come era stato già detto da funzionari della Repubblica islamica nei giorni scorsi. «Coloro che dicono che il recente grande evento non è opera dei palestinesi stanno sbagliando i loro calcoli».

SDA