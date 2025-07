L'Ayatollah Ali Khamenei in una foto d'archivio KEYSTONE

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato oggi a una cerimonia religiosa a Teheran, secondo quanto riportato dai media statali.

Keystone-SDA SDA

Si tratta della prima apparizione pubblica del leader iraniano dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno.

Un video trasmesso dalla televisione di Stato mostra Ali Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. L'ultima apparizione dell'ayatollah risale al 18 giugno, durante un discorso registrato durante la guerra contro Israele.