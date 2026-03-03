  1. Clienti privati
Medio Oriente Lancio di missili e droni dall'Iran contro zone militari israeliane e basi aeree USA

SDA

3.3.2026 - 11:51

La gente si è radunata per strada dopo aver sentito diverse forti esplosioni a Doha.
Keystone
Keystone

L'esercito iraniano afferma di aver attaccato stamattina zone militari israeliane e basi aeree statunitensi nei paesi della regione, utilizzando missili e droni. «Anche la base aerea di al-Udeid in Qatar è stata presa di mira», si legge in una nota citata dall'IRNA.

Keystone-SDA

03.03.2026, 11:51

03.03.2026, 11:59

In mattinata sono state udite delle esplosioni nelle capitali del Qatar, Doha, e del Bahrein, Manama, secondo quanto riferito da giornalisti dell'AFP.

Il Ministero della difesa qatariota in una nota ha dichiarato soltanto che nelle prime ore di stamattina l'esercito è stato in grado di «intercettare e neutralizzare due missili balistici che hanno preso di mira diverse aree del paese».

Il portavoce del Ministero della difesa saudita, il maggiore generale Turki al-Malki, ha reso invece noto su X che «otto droni sono stati intercettati e distrutti nei pressi delle città di Riad e Al-Kharj».

Intanto le autorità degli Emirati Arabi Uniti sono intervenute e hanno spento un incendio scoppiato nella zona dell'industria petrolifera di Fujairah, ha dichiarato l'ufficio stampa dell'emirato, ripreso da Iran International. L'incendio è stato causato dai detriti provocati dall'intercettazione di un drone da parte delle difese aeree.

Mentre in Oman il porto di Duqm è stato preso di mira da diversi droni, uno dei quali ha colpito un serbatoio di carburante, riporta l'agenzia di stampa statale, ripresa dai media internazionali. «I danni risultanti sono stati riportati sotto controllo senza che siano state registrate vittime umane», ha affermato una fonte anonima della sicurezza. Lo stesso porto era già stato preso di mira da droni nel fine settimana. Secondo quanto riportato, un lavoratore era rimasto ferito.

