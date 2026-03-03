  1. Clienti privati
Escalation in Medio Oriente I media iraniani: «Ahmadinejad è vivo, si trova in un posto sicuro»

SDA

3.3.2026 - 14:00

L'ex presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad sarebbe sopravvissuto al tentativo di uccisione nel fine settimana.
L'ex presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad sarebbe sopravvissuto al tentativo di uccisione nel fine settimana.
Keystone

Iran International, media di opposizione basato a Londra, ha affermato che l'ex presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad è sopravvissuto a un tentativo di uccisione nei giorni scorsi.

Keystone-SDA

03.03.2026, 14:00

03.03.2026, 14:47

Secondo quanto hanno riferito fonti informate sulla situazione, Ahmadinejad non ha subito danni a causa dell'attacco, è vivo ed è stato trasferito in un luogo sicuro.

Tra sabato e domenica, durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, alcuni media iraniani avevano sostenuto che l'ex presidente fosse morto durante i raid mentre altri non avevano confermato la notizia.

Intanto nuove forti esplosioni risuonano a Teheran, riferiscono i giornalisti dell'AFP nella capitale iraniana. L'aeronautica militare israeliana ha annunciato dal canto suo di aver colpito poco fa a Teheran un «alto comandante del regime terroristico iraniano», riporta il «Times of Israel».

