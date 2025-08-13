  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nucleare Francia, Germania e Gran Bretagna pronte a imporre sanzioni all'Iran

SDA

13.8.2025 - 09:39

I tre paesi sono pronti a ripristinare le sanzioni se l'Iran non riprende i negoziati sul suo programma nucleare. Nella foto il sito di Natanz dopo l'attacco americano di giugno.
I tre paesi sono pronti a ripristinare le sanzioni se l'Iran non riprende i negoziati sul suo programma nucleare. Nella foto il sito di Natanz dopo l'attacco americano di giugno.
Keystone

Francia, Germania e Regno Unito hanno detto all'ONU di essere pronti a imporre nuovamente sanzioni all'Iran a meno che non riprenda i negoziati con la comunità internazionale sul suo programma nucleare.

Keystone-SDA

13.08.2025, 09:39

14.08.2025, 18:11

Lo riporta il «Financial Times» citando una lettera dei ministri degli esteri di Parigi, Berlino e Londra.

Nella missiva, ottenuta anche dall'AFP, i tre sottolineano di aver «chiaramente indicato che se l'Iran non intende raggiungere una soluzione diplomatica entro la fine di agosto 2025, o non coglie l'opportunità di una proroga», sono «pronti ad attivare il meccanismo» che consentirà di ripristinare tutte le sanzioni internazionali contro l'Iran.

Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, il suo omologo francese Jean-Noël Barrot e quello britannico David Lammy si dicono tuttavia «pienamente impegnati a favore di una risoluzione diplomatica della crisi provocata dal programma nucleare iraniano e continueranno i loro scambi al fine di raggiungere una soluzione negoziata».

Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto su X che «è giunto il momento che le sanzioni disumane imposte dagli Stati Uniti e dai loro complici vengano riconosciute come crimini contro l'umanità».

«I regimi occidentali sostengono da tempo che le sanzioni siano un'alternativa incruenta alla guerra, ma un nuovo studio di The Lancet afferma che le sanzioni unilaterali, in particolare da parte degli Stati Uniti, potrebbero essere letali quanto la guerra. Oltre 500'000 vite umane sono state uccise ogni anno dagli anni '70, per lo più bambini e anziani», ha aggiunto Araghchi.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture

Altre notizie

Non solo Ucraina. Quello che sappiamo sul summit in Alaska tra Trump e Putin, ecco il programma in 4 punti

Non solo UcrainaQuello che sappiamo sul summit in Alaska tra Trump e Putin, ecco il programma in 4 punti

Inondazioni. In India saliti a 56 i morti per le frane nel Kashmir

InondazioniIn India saliti a 56 i morti per le frane nel Kashmir

Summit Usa-Russia. Putin rompe il silenzio prima del summit in Alaska: «Da Donald sforzi sinceri»

Summit Usa-RussiaPutin rompe il silenzio prima del summit in Alaska: «Da Donald sforzi sinceri»