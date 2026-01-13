  1. Clienti privati
Medio Oriente L'opposizione iraniana denuncia: «12’000 morti nelle proteste»

SDA

13.1.2026 - 12:30

Il media di opposizione parla del "più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran". Nella foto, che circola sulle reti sociali, si vedono decine di cadaveri a Kahrizak, nella provincia di Teheran.
Il media di opposizione parla del "più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran". Nella foto, che circola sulle reti sociali, si vedono decine di cadaveri a Kahrizak, nella provincia di Teheran.
Keystone

«Almeno 12'000 persone, molte under 30, sono state uccise» nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce «il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran».

Keystone-SDA

13.01.2026, 12:30

13.01.2026, 13:02

Il massacro sarebbe «avvenuto in gran parte nelle notti dell'8 e 9 gennaio», viene affermato. La stima del comitato editoriale di Iran International si basa «su un'analisi esclusiva di fonti e dati medici» e la sua diffusione è stata «ritardata fino alla convergenza delle prove»: è stata fatta su un'analisi in più fasi di notizie da più fonti, «tra cui una vicina al Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale».

