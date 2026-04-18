Il Presidente Donald Trump parla con i giornalisti prima di partire con il Marine One dal South Lawn della Casa Bianca, giovedì 16 aprile 2026, a Washington. Keystone/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

L'Iran minaccia di chiudere di nuovo lo Stretto di Hormuz se il blocco degli Stati Uniti ai porti iraniani continuerà.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te L’Iran minaccia di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti continueranno il blocco navale dei suoi porti.

Washington intende mantenere le restrizioni fino a un accordo completo, suscitando forti tensioni con Teheran.

Nel frattempo sono in corso negoziati, mediati dal Pakistan, per prolungare la tregua e trovare un’intesa anche sul programma nucleare iraniano.

Uno dei principali punti di scontro riguarda il destino dell’uranio arricchito: gli Stati Uniti vogliono ottenerlo, mentre l’Iran rifiuta qualsiasi trasferimento.

Entrambe le parti si dicono aperte a un accordo, ma restano profonde divergenze su sanzioni, sicurezza e condizioni della pace. Mostra di più

«Con la prosecuzione del blocco, lo Stretto di Hormuz non resterà aperto», ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, figura di grande influenza nel Paese.

Il passaggio attraverso la strategica via marittima, fondamentale per il mercato globale di petrolio e gas, avviene lungo una rotta «stabilita dall’Iran» e solo con «autorizzazione iraniana», ha aggiunto il capo negoziatore di Teheran.

Dopo settimane di blocco legato al conflitto con l’Iran, la leadership iraniana aveva dichiarato che, durante l’attuale tregua, petroliere e navi commerciali potevano tornare a transitare nello stretto.

Petroliere e navi da carico allineate nello Stretto di Hormuz, in un'immagine d'archivio. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa Keystone

Gli Stati Uniti, tuttavia, intendono mantenere la propria blocco navale, limitato alle imbarcazioni con porto di partenza o di destinazione in Iran, come ha ribadito il presidente Donald Trump.

La misura resterà in vigore «fino al completo raggiungimento dei nostri accordi con l’Iran», ha scritto su Truth Social. Una posizione che ha suscitato forte indignazione a Teheran.

L'Iran minaccia gli USA

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghai, ha reagito con toni duri: «Il cosiddetto blocco navale è una violazione del cessate il fuoco e comporterà una risposta adeguata da parte dell'Iran», ha dichiarato, secondo l'agenzia di stampa Tasnim.

Ghalibaf ha sottolineato che la decisione sull’apertura o chiusura dello stretto, così come le regole applicabili, verrà presa sul campo «e non sui social media». Trump, ha aggiunto, avrebbe diffuso affermazioni errate, compromettendo anche i negoziati.

Sono attualmente in corso sforzi diplomatici, mediati dal Pakistan, per estendere la tregua in scadenza mercoledì mattina e per avviare un accordo più ampio, anche sul controverso programma nucleare iraniano. Trump si è detto fiducioso in un’intesa nei prossimi giorni.

«Vedremo»

«I colloqui sono in corso» e proseguiranno durante il fine settimana, ha dichiarato il presidente ai giornalisti. Secondo indiscrezioni non confermate dei media statunitensi, i negoziatori potrebbero riunirsi lunedì a Islamabad per un nuovo round di trattative.

Un primo incontro, lo scorso fine settimana, si era concluso senza risultati concreti. Il Pakistan si sta già preparando a nuovi negoziati: sono aperte le registrazioni per i rappresentanti dei media e sono state rafforzate le misure di sicurezza nella capitale.

Dalla Casa Bianca fanno sapere che i preparativi sono ancora in corso e che non è stata fissata una data precisa.

Interpellato sulle divergenze ancora rilevanti tra le parti, Trump ha risposto: «Potrebbe essere. Vedremo». Pur aggiungendo di non ritenere che vi siano «troppe differenze sostanziali».

Iran: nessun trasferimento di uranio

Uno dei principali nodi resta la gestione dell’uranio altamente arricchito dell’Iran.

L’emittente CBS News ha citato Trump, secondo cui gli Stati Uniti collaborerebbero con Teheran per recuperare le scorte: «I nostri uomini lavoreranno insieme agli iraniani per prenderlo e portarlo negli Stati Uniti».

Baghai ha respinto immediatamente questa ipotesi: «Il trasferimento dell’uranio negli Stati Uniti non è mai stato un’opzione e non è mai stato oggetto di discussione», ha affermato, secondo Tasnim.

Trump, al contrario, ha ribadito su Truth Social che Washington otterrà l’uranio iraniano «senza che circoli denaro».

Il portale Axios ha riferito, citando fonti statunitensi e persone vicine ai negoziati, che si starebbe discutendo anche dello sblocco di circa 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, in cambio della rinuncia alle scorte di uranio altamente arricchito.

Lo sminamento delle acque

Secondo Teheran, tuttavia, l’uranio «non sarà trasferito da nessuna parte».

Il portavoce del ministro degli Esteri ha aggiunto che l’Iran resta aperto a un accordo duraturo: «Quando avremo la certezza che i nostri interessi sono tutelati, non saremo lontani da un’intesa».

Per Teheran restano fondamentali la revoca delle sanzioni e il risarcimento dei danni di guerra.

Nel frattempo, le mine navali che l’Iran avrebbe disseminato nello stretto tra Oman e Iran sarebbero state rimosse – o sarebbero in fase di rimozione. «L’Iran, con l’aiuto degli Stati Uniti, ha eliminato tutte le mine o sta per farlo», ha scritto Trump su Truth Social.

Secondo gli esperti, si tratterebbe di diverse decine di ordigni posizionati circa un mese fa a sud delle acque iraniane, anche se Teheran non ha mai confermato ufficialmente tali operazioni.