La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi in ospedale Keystone

Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace 2023, la quale è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, ha annunciato oggi la sua fondazione.

Keystone-SDA SDA

Dopo dieci giorni di ricovero a Zanjan, nel nord dell'Iran, dove stava scontando la sua pena, le «è stata concessa la sospensione della pena in cambio di una cospicua cauzione», ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Narges Mohammadi è stata trasferita in ambulanza in un ospedale di Teheran «per essere curata dalla sua équipe medica», ha aggiunto.