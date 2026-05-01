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Iran Il premio Nobel per la pace Mohammadi trasferita in ospedale in un pessimo stato di salute

SDA

1.5.2026 - 21:50

Narges Mohammadi in una foto di quasi vent'anni fa.
Narges Mohammadi in una foto di quasi vent'anni fa.
Keystone

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, «è stata urgentemente trasferita in un ospedale di Zanjan oggi, a seguito di un deterioramento catastrofico delle sue condizioni di salute».

Keystone-SDA

01.05.2026, 21:50

01.05.2026, 21:55

È in carcere in Iran. La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è in condizioni di salute critiche

È in carcere in IranLa premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è in condizioni di salute critiche

Lo fa sapere la Fondazione Mohammadi sul suo account X, precisando che vi sono pure stati «due episodi di completa perdita di conoscenza e una grave crisi cardiaca».

«Il trasferimento è stato effettuato come necessità inevitabile dopo che i medici del carcere hanno determinato che le sue condizioni non potevano essere gestite sul posto».

«La sua famiglia, che da settimane ha sostenuto il trasferimento in strutture adeguate, ha descritto questo trasferimento come un'azione disperata, «all'ultimo minuto», che potrebbe essere tardiva per affrontare le sue esigenze critiche», conclude la Fondazione.

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