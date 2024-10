L'Iran potrebbe attaccare Israele entro giorni. Nella foto d'archivio un manifesto con la scritta "il prossimo schiaffo sarà più duro" a Teheran. Keystone

La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dato ordine lunedì scorso al Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano di prepararsi ad attaccare Israele. Lo riporta il «New York Times» citando fonti iraniane.

Secondo tali fonti Khamenei ha deciso dopo aver esaminato un rapporto militare dettagliato sui danni causati dall'attacco israeliano del 26 ottobre alla produzione missilistica dell'Iran e alle infrastrutture energetiche del paese.

la guida suprema, mette in evidenza il «New York Times», la portata dell'attacco di Israele è stata troppo grande per essere ignorata e non rispondere significherebbe ammettere la sconfitta.

Secondo l'intelligence israeliana, scrive intanto Axios, l'Iran si sta preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno nei prossimi giorni, forse prima delle elezioni presidenziali statunitensi. Le fonti hanno detto che l'intelligence israeliana suggerisce che l'attacco dovrebbe essere effettuato dall'Iraq utilizzando un gran numero di droni e missili balistici.

Proprio stasera l'esercito israeliano ha affermato che la sua forza aerea ha intercettato due droni in avvicinamento da est, senza specificare da dove provenissero. «Gli UAV sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano», ha affermato l'esercito in una dichiarazione.

Nelle ultime settimane la Resistenza islamica in Iraq, una rete libera di fazioni filo-iraniane, ha affermato di aver lanciato diversi di questi droni contro Israele.

