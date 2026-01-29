  1. Clienti privati
Iran L'UE mette i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche

SDA

29.1.2026 - 16:14

L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas.
Keystone

I ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno deciso di inserire i Guardiani della rivoluzione dell'Iran – i pasdaran – nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia Ue, Kaja Kallas.

Keystone-SDA

29.01.2026, 16:14

29.01.2026, 16:16

«La repressione non può restare senza risposta. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare i Guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica. Qualsiasi regime che uccida migliaia di persone al suo interno sta lavorando per la propria fine», ha scritto Kallas.

I ministri degli esteri dell'Ue hanno anche adottato nuove sanzioni contro l'Iran, riferiscono fonti diplomatiche europee. Nella lista delle misure restrittive – che includono il divieto di ingresso nel territorio europeo e il congelamento dei beni – entrano 21 soggetti, vale a dire 15 individui e sei entità, coinvolti nella violenta repressione delle proteste nel Paese e 10 soggetti legati alla fornitura di armi da parte di Teheran alla Russia per la guerra contro l'Ucraina.

Tra gli alti funzionari colpiti dalle nuove sanzioni figura il ministro dell'interno Eskandar Momeni, il procuratore generale Mohammad Movahedi-Aza, il capo della polizia di pubblica sicurezza Seyed Majid Feiz Jafari, oltre a quattro comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione e al comandante della forza speciale antiterrorismo Mohsen Ebrahimi.

Le sanzioni individuali nei confronti di Teheran sono state approvate dai ministri degli esteri dei Ventisette riuniti a Bruxelles in apertura di seduta.

La decisione sulla designazione del Corpo della guardie della rivoluzione come organizzazione terroristica è invece attesa in una fase successiva dei lavori. Secondo fonti diplomatiche diversi paesi membri avrebbero già espresso il loro via libera.

