I Pasdaran hanno avvertito gli USA che in caso di nuovi attacchi «i nostri colpi distruttivi vi annienteranno in luoghi che non potete nemmeno immaginare». (foto d'archivio) Keystone

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane minacciano di «estendere la guerra oltre la regione» qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente l'Iran.

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«Non abbiamo ancora impiegato tutte le capacità della Rivoluzione Islamica contro di loro – affermano -. Ma ora, se l'aggressione contro l'Iran si ripeterà, la guerra regionale promessa si estenderà questa volta oltre la regione, e i nostri colpi devastanti in luoghi inaspettati vi porteranno alla rovina totale.»

«Il nemico sionista-americano, che non ha tratto alcun insegnamento dai suoi ripetuti e gravi fallimenti strategici subiti durante la Rivoluzione Islamica dell'Iran, ha ricominciato a minacciare il paese», si legge nella dichiarazione, che aggiunge: «Ci hanno attaccato con tutta la potenza militare dei due eserciti, ma non abbiamo ancora utilizzato tutte le nostre capacità militari in guerra. Tuttavia, questa volta i nostri colpi distruttivi vi annienteranno in luoghi che non potete nemmeno immaginare».

«Siamo uomini di guerra e vedrete la nostra potenza sul campo di battaglia, non nelle dichiarazioni vuote e sui social network», ha aggiunto, secondo quanto riportato da Tasnim.

Da parte sua il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha avvertito su X che un eventuale ritorno alla guerra con l'Iran porterebbe «molte altre sorprese», affermando che le forze armate iraniane hanno acquisito nuove esperienze e capacità durante l'ultima aggressione statunitense-israeliana.

Araghchi, citato dall'agenzia IRNA, ha affermato che mesi dopo l'inizio della guerra contro l'Iran, il Congresso degli Stati Uniti ha riconosciuto che decine di aerei, per un valore di miliardi di dollari, erano stati distrutti.

«Le nostre potenti Forze armate sono state le prime ad abbattere un F-35», ha dichiarato il ministro degli esteri. «Grazie alle lezioni apprese e alle conoscenze acquisite, il ritorno alla guerra ci riserverà molte altre sorprese», ha aggiunto.