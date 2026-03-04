  1. Clienti privati
Medio Oriente Iran, più di mille morti negli attacchi israelo-americani

SDA

4.3.2026 - 13:39

La torre Azadi a Teheran e le fiamme degli attacchi israelo-americano. (foto del 3 ottobre 2026)
La torre Azadi a Teheran e le fiamme degli attacchi israelo-americano. (foto del 3 ottobre 2026)
Keystone

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, gli attacchi israelo-americani avrebbero causato oltre 1'000 morti nel Paese, mentre Teheran ha rinviato i funerali di Stato della Guida suprema Ali Khamenei.

Keystone-SDA

04.03.2026, 13:39

04.03.2026, 13:47

Per l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna gli attacchi israelo-americani hanno ucciso più di 1'000 persone in tutto il Paese da sabato.

«Durante l'aggressione militare... 1'045 dei nostri cari militari e civili» sono stati uccisi, ha affermato l'Irna, citando una dichiarazione della Fondazione iraniana per i Martiri e gli Affari dei Veterani.

Rinviati i funerali di Stato di Khamenei

La Tv di Stato iraniana ha inoltre annunciato che i funerali di Stato della Guida suprema iraniana Ali Khamenei previsti per questa sera a Teheran sono stati rinviati, mentre il Paese affronta ondate di attacchi da Israele e Usa.

«La cerimonia di addio per l'imam martirizzato è stata rinviata (...) in previsione di un'affluenza senza precedenti», ha riferito la tv, aggiungendo che la nuova data sarebbe stata «annunciata in seguito».

Stamattina, era stato annunciato un tributo per questa sera a Teheran davanti alla salma di Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo e che sarà sepolto nella città santa di Mashhad, suo luogo di nascita.

