Guida Suprema Iran: «Più o meno raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei»

SDA

8.3.2026 - 09:59

Per l'ayatollah Ali Khamenei il suo successore dovrebbe essere qualcuno di "odiato dal nemico". (foto d'archivio)
Per l'ayatollah Ali Khamenei il suo successore dovrebbe essere qualcuno di "odiato dal nemico". (foto d'archivio)
Keystone

Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, «è stato più o meno raggiunto»: lo ha annunciato l'ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli esperti, come riferisce l'agenzia Mehr.

Keystone-SDA

08.03.2026, 09:59

08.03.2026, 10:04

L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro dell'Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, secondo cui il leader iraniano avrebbe dovuto «essere odiato dal nemico».

«Persino il Grande Satana (gli USA) ha fatto il suo nome», ha detto Heidari Alekasir.

Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei, Mojtaba, una scelta «inaccettabile».

