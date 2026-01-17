  1. Clienti privati
Iran Teheran «pianifica una sospensione definitiva di Internet», solo pochi ne avrebbero accesso

SDA

17.1.2026 - 10:30

L'Iran si trova in un momento difficile della sua storia.
Keystone

Secondo attivisti iraniani specializzati in diritti digitali, l'Iran sta pianificando di abbandonare definitivamente l'internet globale, consentendo la connessione online solo a individui controllati dal regime. Lo scrive il Guardian.

17.01.2026, 10:46

Alta tensione. L'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, ma intanto arrivano nuove sanzioni dagli USA

Alta tensioneL'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, ma intanto arrivano nuove sanzioni dagli USA

«È in corso un piano confidenziale per trasformare l'accesso a internet internazionale in un privilegio governativo», secondo un rapporto di Filterwatch, un'organizzazione che monitora la censura di internet in Iran, che cita diverse fonti iraniane.

«I media statali e i portavoce del governo hanno già segnalato che si tratta di un cambiamento permanente, avvertendo che l'accesso illimitato non tornerà dopo il 2026».

Iran. La morsa americana si stringe su Teheran. Pahlavi: «La Repubblica islamica cadrà»

IranLa morsa americana si stringe su Teheran. Pahlavi: «La Repubblica islamica cadrà»

Internet globale per pochi autorizzati

Secondo il piano, gli iraniani in possesso di autorizzazione di sicurezza o che hanno superato i controlli governativi avrebbero accesso a una versione filtrata dell'internet globale, ha affermato Amir Rashidi, leader di Filterwatch.

Tutti gli altri iraniani avrebbero accesso solo all'internet nazionale: un internet domestico e parallelo, isolato dal resto del mondo.

«Snowflake» contro la censura. Ecco come aiutare in modo legale la popolazione iraniana ad accedere a Internet

«Snowflake» contro la censuraEcco come aiutare in modo legale la popolazione iraniana ad accedere a Internet

Il blocco del web in corso in Iran è iniziato l'8 gennaio, dopo 12 giorni di crescenti proteste anti-regime. È uno dei più gravi blocchi di Internet della storia, più a lungo del blocco della rete realizzato in Egitto nel 2011 durante le proteste di piazza Tahrir.

Un portavoce del governo ieri avrebbe dichiarato ai media iraniani che la rete internazionale rimarrà inaccessibile almeno fino al Nowruz, il capodanno persiano, che di solito cade attorno al 20 marzo.

Proteste. Media, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

ProtesteMedia, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

