  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È in carcere in Iran La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è in condizioni di salute critiche

SDA

16.4.2026 - 07:27

Secondo il fratello, Narges Mohammadi fortemente indebolita a seguito di un infarto occorso alla fine di marzo. (foto d'archivio)
Secondo il fratello, Narges Mohammadi fortemente indebolita a seguito di un infarto occorso alla fine di marzo. (foto d'archivio)
Keystone

La vincitrice del Premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, versa in condizioni di salute critiche. Lo ha affermato suo fratello Hamid-Reza Mohammadi su X.

Keystone-SDA

16.04.2026, 07:27

16.04.2026, 07:44

Stando a quest'ultimo, sua sorella è fortemente indebolita a seguito di un infarto occorso alla fine di marzo e ha perso molto peso. La famiglia è molto preoccupata.

Già in precedenza era stata segnalata una mancanza di assistenza medica, come la richiesta di cure cardiologiche urgenti.

Mohammadi, che nel 2023 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace – che non aveva potuto ritirare personalmente – per il suo impegno contro l'oppressione delle donne e contro la pena di morte in Iran, è detenuta nel carcere centrale della città di Sanjan.

All'inizio di febbraio, secondo il suo avvocato, è stata nuovamente condannata a sei anni di reclusione, oltre a un divieto di espatrio di due anni. Il reato contestatole, ha aggiunto, è di «associazione e collusione per commettere e reati», una sorta di accusa di cospirazione.

I più letti

Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»
La tregua prima della tempesta: cosa stanno pianificando Iran e Stati Uniti?
«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech
Bayern-Real da leggenda: 7 gol e caos, in semifinale vanno i tedeschi. L'Arsenal elimina lo Sporting con un pari

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Trump annuncia per oggi colloqui tra i leader di Libano e Israele - Netanyahu pone 3 condizioni per un cessate il fuoco

Ticker Medio OrienteTrump annuncia per oggi colloqui tra i leader di Libano e Israele - Netanyahu pone 3 condizioni per un cessate il fuoco

Medio Oriente. Trump annuncia per oggi colloqui ad alto livello tra i leader di Libano e Israele

Medio OrienteTrump annuncia per oggi colloqui ad alto livello tra i leader di Libano e Israele

Ecco ciò che c'è da sapere. La tregua prima della tempesta: cosa stanno pianificando Iran e Stati Uniti?

Ecco ciò che c'è da sapereLa tregua prima della tempesta: cosa stanno pianificando Iran e Stati Uniti?