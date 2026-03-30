Medio OrienteIran: «Proposte USA irragionevoli, nessun contatto con Washington»
SDA
30.3.2026 - 12:01
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha definito le proposte degli Usa per porre fine al conflitto nella regione, articolate in 15 punti, come «eccessive e irragionevoli».
Keystone-SDA
30.03.2026, 12:01
30.03.2026, 12:10
SDA
Secondo quanto riferisce l'emittente dissidente iraniana, con sede a Londra, 'Iran International', Baghaei ha detto durante una conferenza stampa che non ci sono stati contatti diretti con gli Stati Uniti e i messaggi ricevuti da Washington sono arrivati tramite intermediari, tra cui il Pakistan.
Il funzionario ha aggiunto che la posizione dell'Iran sulle questioni in discussione è chiara, a differenza dell'altra parte che cambia continuamente, e che Teheran rimane concentrata sul proprio quadro di riferimento. «L'Iran non ha iniziato questa guerra ma è stato oggetto di un'aggressione» e, nelle attuali condizioni, «tutti i nostri sforzi sono sulla difesa del Paese», ha dichiarato Baghaei.