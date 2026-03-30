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Medio Oriente Iran: «Proposte USA irragionevoli, nessun contatto con Washington»

SDA

30.3.2026 - 12:01

Da Teheran i toni continuano a non essere concilianti. (foto d'archivio)
Da Teheran i toni continuano a non essere concilianti. (foto d'archivio)
Keystone

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha definito le proposte degli Usa per porre fine al conflitto nella regione, articolate in 15 punti, come «eccessive e irragionevoli».

Keystone-SDA

30.03.2026, 12:01

30.03.2026, 12:10

Secondo quanto riferisce l'emittente dissidente iraniana, con sede a Londra, 'Iran International', Baghaei ha detto durante una conferenza stampa che non ci sono stati contatti diretti con gli Stati Uniti e i messaggi ricevuti da Washington sono arrivati tramite intermediari, tra cui il Pakistan.

Il funzionario ha aggiunto che la posizione dell'Iran sulle questioni in discussione è chiara, a differenza dell'altra parte che cambia continuamente, e che Teheran rimane concentrata sul proprio quadro di riferimento. «L'Iran non ha iniziato questa guerra ma è stato oggetto di un'aggressione» e, nelle attuali condizioni, «tutti i nostri sforzi sono sulla difesa del Paese», ha dichiarato Baghaei.

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