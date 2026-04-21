Il viaggio del vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) a Islamabad è stato sospeso dopo che Teheran non ha risposto alle posizioni negoziali americane. (Immagine d'archivio del 14 aprile) sda

Gli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e USA.

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La capitale pakistana mantiene le restrizioni – resta la zona rossa all'Hotel Serena – ma lo sforzo diplomatico è avvolto nell'incertezza e rischia di saltare: secondo i media americani, il viaggio del vicepresidente statunitense James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) a Islamabad sarebbe stato infatti sospeso – ma non del tutto cancellato – dopo che l'Iran non ha confermato la presenza ai colloqui, rimanendo rigido sulla richiesta della fine del blocco marittimo degli USA prima dell'avvio dei colloqui.

Trump non vuole prolungare la tregua

Uno sviluppo che porta di fatto uno stallo sul percorso negoziale tra Teheran e Washington, mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco: «Non voglio prolungarlo», ha assicurato il presidente americano Donald Trump prima di ribadire che «non si farà mettere fretta» e che se dovesse saltare il negoziato, le bombe torneranno a cadere sulla Repubblica islamica.

Pakistan pronto ad accogliere Vance e Ghalibaf

A inizio giornata, le indiscrezioni rimbalzate sui media americani avevano dato nuovo vigore al percorso diplomatico per chiudere la guerra, con il sito di notizie politiche Axios che ha riportato l'autorizzazione da parte dell'ayatollah Mojtaba Khamenei a far volare la sua squadra negoziale a Islamabad.

Secondo l'agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP), i mediatori pakistani avevano ricevuto conferma che i principali negoziatori, il vicepresidente Vance e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, avevano confermato la presenza ai colloqui.

Svolta in giornata: Teheran non conferma la presenza, Vance, Witkoff e Kushner non partono da Washington

Ma nella serata di oggi (ora svizzera), il ministro dell'informazione pakistano, Attaullah Tarar, era ancora in attesa di una conferma ufficiale dell'arrivo della delegazione iraniana al tavolo.

Nello stesso momento, il vicepresidente degli USA era ancora segnalato come presente a Washington, pronto a partecipare a «ulteriori riunioni politiche alla Casa Bianca». E anche il volo che da Miami (Florida) doveva portare gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan ha fatto rotta verso la capitale americana, forse per incontri con l'inquilino della Casa Bianca.

Il nodo: porti iraniani e Stretto di Hormuz

Secondo quanto ricostruito dai media statunitensi, a tenere sotto scacco i colloqui sarebbe l'intransigenza del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che sta esercitando pressioni sui mediatori iraniani affinché non partecipino al negoziato finché gli americani non cederanno su un punto considerato cruciale da Teheran: la fine del blocco statunitense dei porti iraniani.

Un punto sul quale Trump non intende fare concessioni: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» e «siamo in una posizione di forza nei negoziati», ha rivendicato Trump, mentre i media iraniani sostengono che una petroliera della Repubblica islamica sarebbe riuscita a forzare il cordone americano, attraversando Hormuz per raggiungere l'isola di Kharg.

Washington chiede di liberare otto donne

Di fronte a questo quadro, non è chiaro se la diplomazia riuscirà a vincere sulle rigidità delle due parti. Aggiungendo un ulteriore punto di scontro, Trump ha chiesto al regime degli ayatollah di liberare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione, come segno di buona volontà: «Sarebbe ottimo inizio dei negoziati», ha detto il presidente degli USA, mentre Teheran ha smentito che le donne rischino la pena capitale.

I mediatori chiedono flessibilità all'Iran

I mediatori pakistani, egiziani e turchi lavorano febbrilmente per convincere gli iraniani a mostrarsi flessibili e partecipare all'incontro a Islamabad.

«È cruciale», ha sottolineato il ministro pakistano Tarar, ricordando che il tempo stringe: la scadenza ufficiale del cessate il fuoco, fissata per questa notte, è stata di fatto allungata di 24 ore da Trump, ma resta imminente.

Nuove minacce da entrambe le parti

Accusando Teheran di aver più volte violato la tregua, il presidente americano ha promesso di riprendere i bombardamenti se non si arriverà a un'intesa.

Da parte sua, la Repubblica islamica ha promesso una risposta decisa a qualunque violazione statunitense, mettendo in chiaro che se deciderà di negoziare con gli americani, lo farà con «il dito sul grilletto», mentre in patria segnala un timido ritorno alla normalità annunciando la ripresa dei voli nazionali, dopo uno stop di 50 giorni per la guerra.

Israele- Libano, un filo sottile

Secondo gli analisti, un eventuale crollo della tregua tra Iran e USA trascinerebbe con sé anche i timidi sforzi di negoziato tra Israele e Libano.

In attesa del secondo round negoziale previsto per dopodomani, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha assicurato che lo Stato ebraico è intenzionato a disarmare l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah con mezzi «militari e diplomatici», e in serata l'esercito dello Sttaoi ebraico ha riferito di aver colpito una postazione dei miliziani libanesi dopo un lancio di razzi verso i suoi soldati. Scambi di attacchi che minano la fragile tregua tra i due paesi.

A Gaza si continua a morire

Intanto, anche a Gaza si continua a morire: secondo l'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità nazionale palestinese Wafa, che cita le autorità sanitarie locali, sei palestinesi sono stati uccisi in situazioni legate alle attività militari israeliane nella Striscia.