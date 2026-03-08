Cinque impianti petroliferi sono stati bombardati stanotte nei dintorni di Teheran. Keystone

Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla TV di Stato.

Keystone-SDA SDA

«Ieri sera, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici», ha detto il direttore della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami.

Questi ha precisato che i cinque impianti «sono stati danneggiati», ma che «l'incendio è stato domato». Il responsabile ha aggiunto che quattro membri del personale delle strutture sono rimasti uccisi.

l fumo degli incendi divampati durante la notte ha avvolto la capitale, proiettando una foschia scura sulla città all'alba. Veyskarami ha affermato che i depositi di petrolio iraniani dispongono di «sufficienti riserve di benzina».