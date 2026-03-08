  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Raid USA-Israele su cinque impianti petroliferi vicino a Teheran

SDA

8.3.2026 - 08:59

Cinque impianti petroliferi sono stati bombardati stanotte nei dintorni di Teheran.
Cinque impianti petroliferi sono stati bombardati stanotte nei dintorni di Teheran.
Keystone

Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla TV di Stato.

Keystone-SDA

08.03.2026, 08:59

08.03.2026, 09:05

«Ieri sera, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell'Alborz sono stati attaccati da aerei nemici», ha detto il direttore della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami.

Questi ha precisato che i cinque impianti «sono stati danneggiati», ma che «l'incendio è stato domato». Il responsabile ha aggiunto che quattro membri del personale delle strutture sono rimasti uccisi.

l fumo degli incendi divampati durante la notte ha avvolto la capitale, proiettando una foschia scura sulla città all'alba. Veyskarami ha affermato che i depositi di petrolio iraniani dispongono di «sufficienti riserve di benzina».

I più letti

Queste donne hanno cambiato la storia del mondo, ma nessuno le conosce
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Pfister: «La guerra può comportare pericoli per la Svizzera» - Iran: «Quasi raggiunta l'intesa sul dopo Khamenei»

Ticker Medio OrientePfister: «La guerra può comportare pericoli per la Svizzera» - Iran: «Quasi raggiunta l'intesa sul dopo Khamenei»

Guida Suprema. Iran: «Più o meno raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei»

Guida SupremaIran: «Più o meno raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei»

Stati Uniti. Trump riceve i soldati caduti in Iran: «È un giorno triste»

Stati UnitiTrump riceve i soldati caduti in Iran: «È un giorno triste»