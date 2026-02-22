  1. Clienti privati
Tensioni con gli USA L'Iran rivendica il diritto a difendersi, ma dice che c'è la chance per un accordo

SDA

22.2.2026 - 18:28

Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi.
Keystone

L'Iran difende il diritto a difendersi in caso di attacco degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs.

22.02.2026, 18:31

«Se gli Stati Uniti ci attaccano, abbiamo tutto il diritto di difenderci», di fronte a un «atto di aggressione», qualsiasi risposta «è giustificata e legittima», ha messo in evidenza.

Sempre lo stesso ministro, però, ha affermato all'emittente che una soluzione diplomatica con Washington sul nucleare è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un'intesa possa essere raggiunta, ha detto Araghchi, sottolineando che ci sarà probabilmente un incontro giovedì a Ginevra con l'inviato Steve Witkoff.

