I colloqui sul programma nucleare iraniano sono previsti sabato in Oman. Nella foto d'archivio la centrale di Bushehr. Keystone

«Sabato si terranno in Oman colloqui indiretti ad alto livello» tra Stati Uniti e Iran, ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.

«Questa è tanto un'opportunità quanto un test. La palla è nel campo americano», ha scritto Araghchi su X dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha affermato da parte sua che Washington inizierà sabato colloqui «diretti» con Teheran sul suo programma nucleare.

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim afferma che Araghchi ha confermato lo svolgimento di «colloqui indiretti» sabato in Oman con l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff in «un messaggio indirizzato a un giornalista di Tasnim».