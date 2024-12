Altra batosta in tre mesi per l'Iran sconfitto pure a Damasco. Ora accelererà sul nucleare?

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva affermato che erano in corso tentativi per riprendere i colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015. (Foto d'archivio) Keystone

I duri colpi inferti a Hamas a Gaza, la decapitazione delle milizie di Hezbollah e ora la caduta del regime siriano.

In circa tre mesi l'Iran ha perso la profondità strategica che proiettava il suo potere fino al Mediterraneo, la vera arma che per decenni gli aveva consentito di tenere testa alla potenza americana e a Israele.

Ora la scelta potrebbe cadere su un'altra arma, quella nucleare, la sola, come insegna l'esempio della Corea del Nord, che renderebbe intoccabile la Repubblica islamica.

«Come la caduta del Muro di Berlino»

La caduta di Bashar al Assad «è come la caduta del muro di Berlino per l'asse iraniano», ha dichiarato un funzionario dei Guardiani della rivoluzione di Teheran al New York Times, che ha parlato di «panico totale» diffusosi tra i vertici iraniani dall'inizio dell'inarrestabile avanzata dei ribelli e jihadisti in Siria.

Mentre Benyamin Netanyahu afferma che scompare dalla scena quello che era «un anello centrale della catena del male dell'Iran». Una svolta, avverte però il premier israeliano, che «non è priva di rischi».

Per i nuovi pericoli che potrebbero venire dalla Siria, certo, ma anche per le future scelte strategiche dell'Iran.

Cosa farà ora l'Iran?

Teheran «adotterà un approccio e posizioni adeguate» a seconda degli «sviluppi in Siria e nella regione, nonché del comportamento degli attori» sul terreno, ha commentato il ministero degli Esteri.

Un approccio politico, ma non si può escludere nulla anche in campo militare. E il pensiero corre inevitabilmente al programma nucleare.

Nel settembre scorso il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, aveva affermato che erano in corso tentativi per riprendere i colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015, dal quale gli Usa erano usciti tre anni più tardi per decisione del presidente Donald Trump.

Poi, però, erano arrivati gli attacchi ai comandanti di Hezbollah in Libano e l'uccisione in un raid su Beirut del loro capo, Hassan Nasrallah.

L'accelerazione sul nucleare

I bombardamenti sulla Siria avevano inoltre colpito le linee di rifornimento per i combattenti del Partito di Dio sciita.

Stretta all'angolo sul terreno, Teheran ha annunciato il mese scorso che stava mettendo in funzione «nuove e avanzate» centrifughe per l'arricchimento dell'uranio.

E nei giorni scorsi il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto che l'Iran sarà in grado di produrre 34 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento rispetto ai 4,7 chilogrammi prodotti in precedenza.

Ogni allarme è giustificato?

E secondo lo stesso Grossi la Repubblica islamica è l'unico Paese non dotato di armi nucleari che arricchisce il materiale fissile a questo livello, ben al di sopra di quello necessario per produrre combustibile per le centrali (3-5 per cento) e pericolosamente vicino al 90 per cento necessario per produrre testate atomiche.

«Il programma nucleare iraniano è pacifico e basato sulle esigenze tecniche del Paese, e continuerà sotto la supervisione dell'Aiea», ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei.

Ma in un Medio Oriente attraversato da tensioni e sconvolgimenti politici così rapidi, ogni allarme sembra giustificato.

