La Marina iraniana ha sequestrato una petroliera americana nelle acque del Golfo di Oman in seguito a «un ordine del tribunale» che autorizzava la mossa. Lo riferiscono i media statali.

«La Marina della Repubblica Islamica dell'Iran ha sequestrato una petroliera americana nelle acque del Golfo di Oman in conformità con un ordine del tribunale», afferma l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

Il sequestro è avvenuto per vendicarsi del «furto» di petrolio subito lo scorso anno dalla stessa petroliera da parte degli Stati Uniti. La nave in questione sarebbe la St. Nikolas – appartenente ad un armatore greco e battente bandiera delle Isole Marshall – la stessa che stamane sarebbe stata abbordata da intrusi armati mentre navigava vicino alla città di Sohar, in Oman.

La petroliera era stata sequestrata dagli Usa lo scorso anno nell'ambito di un'operazione di applicazione delle sanzioni quando navigava con un nome diverso, Suez Rajan. In seguito alla mossa, l'Iran ha avvertito gli Stati Uniti che «non rimarranno senza risposta».

«La petroliera St. Nikolas è stata sequestrata dalla Marina iraniana questa mattina con un ordine giudiziario (...), è in rotta verso i porti iraniani», ha riferito l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, citando una dichiarazione della Marina.

