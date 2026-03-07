  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che verremo attaccati»

SDA

7.3.2026 - 09:10

Masoud Pezeshkian si è scusato con i Paesi vicini. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti.

Keystone-SDA

07.03.2026, 09:19

«Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran», ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì.

Pezeshkian ha poi dichiarato che «l'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti e a Israele». «I nemici devono portare con sé nella tomba il desiderio di resa del popolo iraniano», ha detto, secondo quanto riporta Afp.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno intanto dichiarato in una nota che le loro forze hanno lanciato un attacco con droni contro una petroliera, chiamata Prima, nel Golfo Persico stamattina, nell'ottavo giorno di guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

«La nave ha ignorato i ripetuti avvertimenti delle nostre forze navali sul divieto di traffico e su qualsiasi insicurezza dello Stretto di Hormuz», si legge nella nota, citata da Tasnim.

