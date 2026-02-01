  1. Clienti privati
Medio Oriente Iran, Trump chiede opzioni per attacchi rapidi

SDA

1.2.2026 - 07:56

Una portaerei statunitense diretta verso il Golfo Persico.
Una portaerei statunitense diretta verso il Golfo Persico.
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe incaricato il suo team di elaborare opzioni per un'azione militare rapida contro l'Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente.

Keystone-SDA

01.02.2026, 07:56

01.02.2026, 09:28

Lo riporta il Wall Street Journal rilanciato dai media internazionali. Secondo le fonti del quotidiano, Trump si aspetta scenari di attacchi che potrebbero infliggere danni tangibili al regime iraniano tali da costringere Teheran a fare concessioni: ciò riguarda principalmente l'accettazione delle richieste di Washington in merito al suo programma nucleare, nonché il rilascio di oppositori politici e dissidenti».

Frattanto, il presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf ha dichiarato che gli eserciti dei Paesi europei sono ufficialmente considerati terroristi dall'Iran, in una mossa di ritorsione contro la designazione delle Guardie della Rivoluzione islamica come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea.

