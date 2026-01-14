  1. Clienti privati
Proteste Trump sulla situazione in Iran: «Non andrà a finire bene»

SDA

14.1.2026 - 07:22

Per il presidente americano Donald Trump l'Iran "farebbe meglio a comportarsi bene".
Keystone

«Quello che sta succedendo in Iran non va bene. Un conto è protestare, un altro è uccidere migliaia di persone. Vedremo come andrà a finire per loro. Non andrà a finire bene»: lo ha sottolineato il presidente americano Donald Trump a CBS News.

14.01.2026, 07:22

Trump è arrivato alla Casa Bianca da Detroit per partecipare ad una riunione sull'Iran. «Si tratta di una situazione davvero brutta», ha affermato il presidente.

«Non ho sentito parlare di impiccagioni. Se li impiccheranno, vedrete delle conseguenze (...) Intraprenderemo azioni molto forti se faranno una cosa del genere», ha avvertito. I leader dell'Iran «devono dimostrare umanità».

Ad una domanda sul rischio di rappresaglia di Teheran in caso di attacco americano il presidente ha risposto che «l'Iran ha detto la stessa cosa l'ultima volta che li ho colpiti, quando avevano ancora la capacità nucleare, che ora non possiedono più. Farebbe meglio a comportarsi bene».

A suo dire l'obiettivo finale in Iran è «vincere»: «mi piace vincere», ha affermato rispondendo ad una domanda di CBS. Quando gli è stato chiesto cosa intendesse per «vincere» Trump ha elencato una serie di operazioni militari condotte durante il suo primo e secondo mandato.

Il Dipartimento di Stato ha intanto chiesto ai cittadini americani di lasciare subito l'Iran e «se possibile valutare la possibilità di partire via terra, dirigendosi verso l'Armenia o la Turchia». Essi devono «avere un piano di partenza che non dipenda dall'assistenza del governo Usa».

