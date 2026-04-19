Medio OrienteIran: «Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare»
SDA
19.4.2026 - 11:31
«Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo per poter privare una nazione dei suoi diritti legali?».
Keystone-SDA
19.04.2026, 11:31
19.04.2026, 11:34
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Ad affermarlo è il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian.
«Secondo i principi umanitari, ognuno dovrebbe godere dei propri diritti legittimi e noi chiediamo che l'Iran venga trattato secondo giustizia nel sistema internazionale», aggiunge il 71enne.
«Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l'Iran non può trarre beneficio dal suo diritto nucleare», afferma in parole citate da Al-Jazeera.
«La nostra posizione fondamentale si basa sul mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione. Non cerchiamo di allargare il cerchio della guerra, non abbiamo iniziato guerre o conflitti e non abbiamo attaccato alcun paese. Non abbiamo intenzione di attaccare alcun paese e stiamo esercitando il nostro diritto legale e legittimo all'autodifesa».