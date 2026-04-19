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Medio Oriente Iran: «Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare»

SDA

19.4.2026 - 11:31

Masoud Pezeshkian sostiene che l'Iran ha aspirazioni legittime in materia di atomo.
Masoud Pezeshkian sostiene che l'Iran ha aspirazioni legittime in materia di atomo.
Keystone

«Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo per poter privare una nazione dei suoi diritti legali?».

Keystone-SDA

19.04.2026, 11:31

19.04.2026, 11:34

Ad affermarlo è il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian.

«Secondo i principi umanitari, ognuno dovrebbe godere dei propri diritti legittimi e noi chiediamo che l'Iran venga trattato secondo giustizia nel sistema internazionale», aggiunge il 71enne.

«Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l'Iran non può trarre beneficio dal suo diritto nucleare», afferma in parole citate da Al-Jazeera.

«La nostra posizione fondamentale si basa sul mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione. Non cerchiamo di allargare il cerchio della guerra, non abbiamo iniziato guerre o conflitti e non abbiamo attaccato alcun paese. Non abbiamo intenzione di attaccare alcun paese e stiamo esercitando il nostro diritto legale e legittimo all'autodifesa».

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