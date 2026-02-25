  1. Clienti privati
Alla vigilia dei colloqui Trump prepara gli Usa all'attacco all'Iran, Teheran risponde: «Grandi bugie sul nucleare» 

SDA

25.2.2026 - 21:47

Donald Trump ha parlato di Iran durante lo State of the Union.
Donald Trump ha parlato di Iran durante lo State of the Union.
KEYSTONE

Con tutto il mondo in ansia per le prossime mosse degli Stati Uniti in Medio Oriente, il presidente americano Donald Trump ha aspettato un'ora e mezza, quasi la fine del suo discorso sullo Stato dell'Unione, per parlare dell'Iran.

Keystone-SDA

25.02.2026, 21:47

Il commander-in-chief più potente al mondo non ha però dato segnali chiari sulle sue intenzioni, alla vigilia dei colloqui a Ginevra, se non un generico avvertimento che Teheran ha sviluppato dei missili in grado di colpire l'Europa, le basi americane nella regione e, in un prossimo futuro gli Stati Uniti direttamente.

Un'affermazione che ha suscitato l'ira del regime degli ayatollah che ha accusato il presidente americano di essere bugiardo come il megafono del nazismo Joseph Göbbels, mentre da Washington sono arrivate nuove sanzioni contro il petrolio e le armi iraniane.

Stati Uniti. Ecco com'è andato il comizio fiume di Trump in Congresso: «Con me una rinascita mai vista»

Stati UnitiEcco com'è andato il comizio fiume di Trump in Congresso: «Con me una rinascita mai vista»

«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai alla nazione sponsor del terrorismo numero uno di avere l'arma nucleare», ha dichiarato Trump al Congresso ribadendo un concetto ripetuto più volte in questi mesi.

Poi l'allerta: Teheran «ha già sviluppato missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti. Possono minacciare le nostre basi all'estero. E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti», ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.

L'arsenale di Teheran

Secondo gli esperti, dalla guerra con l'Iraq di Saddam Hussein negli anni 80 l'Iran ha sviluppato un buon arsenale per poter colpire i nemici a distanza, anche grazie all'aiuto di Cina, Russia e Corea del Nord.

Si stima che Teheran possieda oltre 3'000 missili, tra i quali una vasta gamma a corto raggio (SRBM), con una gittata di 300-1000 km, e a medio raggio (MRBM) con una gittata di 1000-3000 km, in grado quindi di arrivare in Europa o attaccare l'«armada» americana schierata in Medio Oriente.

Il programma balistico, peraltro, è un punto sul quale il regime iraniano ha ribadito più volte di non voler cedere.

«Sono stati avvertiti di non fare alcun tentativo futuro di riprendere il loro programma di armamenti, in particolare le armi nucleari. Vogliono ricominciare tutto da capo e in questo momento stanno perseguendo le loro sinistre ambizioni», ha insistito Trump.

La risposta dall'Iran

Il ministero degli esteri iraniano ha smentito: «qualunque cosa stiano affermando riguardo al programma nucleare iraniano, ai missili balistici iraniani e al numero di vittime durante i disordini di gennaio, è semplicemente la ripetizione di 'grandi bugie'», ha dichiarato il portavoce Esmaeil Baqaei su X, accusando Washington ed Israele di essere «bugiardi professionisti».

«Ripeti una bugia abbastanza spesso e diventerà la verità, è una legge della propaganda coniata dal nazista Joseph Göbbels. Questa legge è ora sistematicamente utilizzata dall'amministrazione statunitense e dai profittatori di guerra che la circondano, in particolare dal regime genocida israeliano, per alimentare la loro sinistra campagna di disinformazione contro la Nazione iraniana», ha attaccato Baqaei.

«Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare da queste evidenti falsità».

Le tensioni fra Stati Uniti e Iran

Accordo sul nucleare. Teheran si prepara a qualsiasi «atto di aggressione» USA, in Iran riprendono le proteste

Accordo sul nucleareTeheran si prepara a qualsiasi «atto di aggressione» USA, in Iran riprendono le proteste

Questione nucleare. Tra Iran e Stati Uniti è corsa contro il tempo per un accordo

Questione nucleareTra Iran e Stati Uniti è corsa contro il tempo per un accordo

Si va verso la guerra?. Ecco cinque indizi che indicano che Trump attaccherà presto l'Iran

Si va verso la guerra?Ecco cinque indizi che indicano che Trump attaccherà presto l'Iran

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Trump sente Zelensky: ecco cosa si sono detti, alle porte dei nuovi colloqui a Ginevra

Guerra in UcrainaTrump sente Zelensky: ecco cosa si sono detti, alle porte dei nuovi colloqui a Ginevra

A 93 anni. È morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nell'81

A 93 anniÈ morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nell'81

Un record negativo. Ecco quanti giornalisti sono stati uccisi nel 2025

Un record negativoEcco quanti giornalisti sono stati uccisi nel 2025