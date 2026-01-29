  1. Clienti privati
USA Trump valuta la possibilità di attacchi sull'Iran se i colloqui non procedono

SDA

29.1.2026 - 07:08

Il presidente USA Donald Trump minaccia nuovamente Teheran dopo l'ondata di proteste represse in Iran. (Foto archivio)
Keystone

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump starebbe valutando l'opzione di lanciare attacchi militari di vasta portata contro l'Iran dopo il fallimento dei colloqui sul programma nucleare di Teheran. Lo ha riferito la CNN, citando fonti informate.

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:08

29.01.2026, 07:33

Nei giorni scorsi il New York Times aveva già riportato che l'ultima settimana di contatti non aveva prodotto progressi nella riduzione delle tensioni, poiché l'Iran continuerebbe a respingere le richieste avanzate da Trump.

Secondo l'emittente americana, tra le opzioni prese in esame dalla Casa bianca figurano raid aerei contro dirigenti iraniani e responsabili della sicurezza, oltre a possibili attacchi contro impianti nucleari e strutture governative.

Trump non avrebbe tuttavia ancora preso una decisione definitiva. Sempre secondo le fonti citate, il presidente ritiene che l'arrivo nella regione del gruppo d'attacco navale statunitense precedentemente dispiegato possa ampliare le opzioni militari a sua disposizione.

Dopo le recenti dichiarazioni minacciose del presidente americano nei confronti di Teheran, non si sarebbero registrati contatti diretti significativi tra le due parti negli ultimi giorni, ha aggiunto la CNN.

