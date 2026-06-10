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L'ha dichiarato a «FOX News» Trump pronto a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran

SDA

10.6.2026 - 14:43

Secondo Donald Trump gli iraniani «hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo». (foto d'archivio)
Secondo Donald Trump gli iraniani «hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo». (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato a «FOX News» di essere vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran.

Keystone-SDA

10.06.2026, 14:43

10.06.2026, 14:50

Trump ha detto di essere «vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani» e ha accusato l'Iran di «prendere di giro gli Stati Uniti» con le trattative che stanno registrando scarsi progressi. «Potrei continuare», ha spiegato riferendosi agli attacchi. «Avevano la possibilità di firmare un accordo e sopravvivere», ha aggiunto.

Il presidente quindi ha offerto nuovi dettagli sul drone iraniano che ha colpito l'elicottero: «si è incastrato fra i due piloti», era in fiamme ma non è esploso. Trump ha definito la sopravvivenza dei due piloti un «miracolo».

Sulla sua rete sociale Truth ha poi affermato che «l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto! Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo».

«L'esercito iraniano è un disastro totale. Gran parte di esso, come la Marina e l'Aeronautica, non esiste nemmeno più: è stato completamente sconfitto», ha nuovamente sostenuto l'inquilino della Casa Bianca.

Sempre su Truth, Trump ha poi attaccato i media sostenendo che il blocco americano in Iran è «efficace, è il blocco di maggior successo nella storia navale. Nulla passa se non lo vogliamo. È un muro di acciaio. I media però rifiutano di dirlo». Il presidente sottolinea che grazie al blocco «l'Iran non sta facendo alcun affare, non paga i militari né le bollette e si sta rapidamente trasformando in uno stato fallito! Sia lodato Allah».

Intanto la CNN, citando una fonte diplomatica a conoscenza della questione, riferisce che «a seguito di consultazioni con gli Stati Uniti, i negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti» e finalizzare un accordo fra USA e Iran.

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