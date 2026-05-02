  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Gli USA accelerano la vendita di armi per 8,6 miliardi agli alleati

SDA

2.5.2026 - 21:35

Rubio ha aggirato il controllo del Congresso.
Rubio ha aggirato il controllo del Congresso.
Keystone

L'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8,6 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente, per rafforzarli contro eventuali attacchi da parte di Teheran nel corso della guerra contro l'Iran.

Keystone-SDA

02.05.2026, 21:35

02.05.2026, 21:57

Citando circostanze di emergenza, il segretario di Stato Marco Rubio ha aggirato il controllo del Congresso sulle vendite. È la terza volta nel secondo mandato di Donald Trump che l'amministrazione invoca un'autorizzazione simile.

Per il Qatar è stata approvata la vendita di Patriot per 4 miliardi di dollari, per il Kuwait invece 2,5 miliardi di sistemi di difesa aerea. Israele, Qatar e Emirati Arabi Uniti riceveranno anche Advanced Precision Kill Weapon System in grado di lanciare razzi a guida laser.

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Ecco perché il tuo cervello non dorme mai se hai uno specchio di fronte al letto
Il furto del secolo... La marmotta che non ha nulla da sgranocchiare
Ecco i sette errori che si commettono in autostrada

Altre notizie

Medio Oriente. Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba

Medio OrienteTorna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba

Medio Oriente. Teheran: «La palla è ora nel campo dell'America»

Medio OrienteTeheran: «La palla è ora nel campo dell'America»

Medio Oriente. La Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

Medio OrienteLa Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»