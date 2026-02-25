  1. Clienti privati
Tensioni Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro petrolio e armi dell'Iran

SDA

25.2.2026 - 17:14

Le nuove sanzioni americane prendono di mira individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano". (foto d'archivio)
Le nuove sanzioni americane prendono di mira individui, entità e imbarcazioni che facilitano "la vendita illecita di petrolio iraniano". (foto d'archivio)
Keystone

Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran alla vigilia dei colloqui a Ginevra, in quella che il Dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di «massima pressione» su Teheran.

Keystone-SDA

25.02.2026, 17:14

25.02.2026, 17:25

Le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano «la vendita illecita di petrolio iraniano», nonché la sua produzione di armi. In particolare, le nuove sanzioni colpiscono le «imbarcazioni della flotta ombra iraniana, che trasporta petrolio di Teheran verso i mercati esteri».

«L'Iran sfrutta i sistemi finanziari per vendere petrolio illecito, riciclare i proventi, procurarsi componenti per i suoi programmi di armi nucleari e sostenere i suoi gruppi terroristici», ha accusato il segretario al Tesoro Scott Bessent in una dichiarazione.

L'amministrazione Trump, ha aggiunto, continuerà a esercitare «la massima pressione sull'Iran per colpire le capacità militari del regime e il suo sostegno al terrorismo».

