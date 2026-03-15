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Medio Oriente In Iraq cinque feriti in un attacco all'aeroporto di Baghdad

SDA

15.3.2026 - 19:31

Resti di un attacco iraniano
Resti di un attacco iraniano
Keystone

Un attacco missilistico all'aeroporto internazionale di Baghdad, che ospita una sede diplomatica statunitense, ha ferito cinque persone oggi, tra cui membri del personale di sicurezza, secondo quanto riferito dalle autorità irachene.

Keystone-SDA

15.03.2026, 19:31

15.03.2026, 19:34

«Cinque razzi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad e l'area circostante, ferendo quattro dipendenti dell'aeroporto e del personale di sicurezza, e un ingegnere», ha dichiarato il servizio stampa della sicurezza in un comunicato.

Ha aggiunto che i razzi «hanno colpito l'aeroporto e un impianto di desalinizzazione dell'acqua», mentre altri sono caduti vicino a una prigione dove sono detenuti sospetti membri del gruppo Stato Islamico e a una base aerea irachena adiacente a una sede diplomatica statunitense.

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