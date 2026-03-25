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Medio Oriente Sette militari uccisi in un attacco aereo in Iraq

SDA

25.3.2026 - 12:36

Ufficiali dell'esercito iracheno marciano durante le celebrazioni per la Giornata dell'esercito iracheno a Baghdad (foto d'archivio)
Ufficiali dell'esercito iracheno marciano durante le celebrazioni per la Giornata dell'esercito iracheno a Baghdad (foto d'archivio)
Keystone

Sette militari dell'esercito iracheno sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco aereo attribuito stamani alla coalizione israelo-americana nell'Iraq occidentale.

Keystone-SDA

25.03.2026, 12:36

25.03.2026, 12:46

Lo riferisce il ministero della difesa di Baghdad, con un comunicato diffuso dall'agenzia di notizie governativa Nina. Il ministero della Difesa iracheno conferma il bilancio di 7 uccisi e 13 feriti, precisando che il raid è avvenuto alle 09:00 locali contro l'ambulatorio medico della base militare di Habbaniya, nella regione occidentale irachena di al-Anbar.

Secondo la stessa fonte, dopo un primo bombardamento l'area è stata colpita anche con il fuoco di bordo di un jet militare. Le vittime, afferma il ministero, erano impegnate in «compiti patriottici e umanitari», mentre squadre di soccorso sono ancora al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Baghdad ha definito l'attacco «una grave violazione delle leggi e delle convenzioni internazionali», sottolineando che le strutture sanitarie e il personale medico non possono essere presi di mira in alcun caso. Il ministero della Difesa ha parlato di «pericolosa escalation» e ha chiesto che i responsabili siano identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni, ribadendo che prendere di mira infrastrutture mediche costituisce «un crimine inaccettabile».

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