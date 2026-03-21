  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Iraq: «Riprese le forniture di gas dall'Iran dopo i raid su South Pars»

SDA

21.3.2026 - 15:16

Le raffinerie di gas di South Pars in Iran in un'immagine d'archivio del 2019.
Le raffinerie di gas di South Pars in Iran in un'immagine d'archivio del 2019.
Keystone

Le forniture di gas iraniano all'Iraq sono riprese a un ritmo lento, di cinque milioni di metri cubi al giorno, indica il ministero dell'elettricità iracheno secondo quanto riportato sul sito dell'agenzia di stampa britannica Reuters.

Keystone-SDA

21.03.2026, 15:16

21.03.2026, 15:17

I flussi erano stati interrotti dopo l'attacco israeliano al principale giacimento di gas iraniano, South Pars, avvenuto mercoledì. Gli attuali cinque milioni di metri cubi rappresentano solo una frazione dei 50 milioni di metri cubi previsti dal contratto.

Funzionari iracheni affermano che i volumi aumenteranno gradualmente, ma non hanno fornito né una tempistica né dettagli sui danni subiti dagli impianti del gas iraniani.

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
Nils Hintermann festeggia dopo l'ultima gara della carriera: «Non sono più disposto a rischiare la vita»
Ecco cosa c'è dietro le voci su Netanyahu rimpiazzato dall'IA
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Fatture false via e-mail, ecco la nuova truffa che inganna anche gli utenti esperti

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. «Attaccato l'impianto nucleare iraniano di Natanz» - Trump: «Potremmo ridimensionare l'operazione»

Ticker Medio Oriente«Attaccato l'impianto nucleare iraniano di Natanz» - Trump: «Potremmo ridimensionare l'operazione»

Medio Oriente. Sono 22 i paesi pronti ad impegnarsi per Hormuz dopo la tregua

Medio OrienteSono 22 i paesi pronti ad impegnarsi per Hormuz dopo la tregua

Stati Uniti. Il Pentagono annuncia di voler integrare l'IA Palantir nelle Forze armate Usa

Stati UnitiIl Pentagono annuncia di voler integrare l'IA Palantir nelle Forze armate Usa