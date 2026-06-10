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Irlanda del Nord Disordini anti-migranti sono scoppiati in serata a Belfast

SDA

10.6.2026 - 07:08

I manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro di Belfast.
I manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro di Belfast.
Keystone

Disordini anti-migranti sono scoppiati in serata a Belfast, dove decine di manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro della città, dopo l'accoltellamento brutale di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese.

Keystone-SDA

10.06.2026, 07:08

10.06.2026, 08:04

Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che aveva preso fuoco. La polizia dell'Irlanda del Nord (PSNI) è intervenuta in forze per fermare le proteste violente alimentate dagli appelli diffusi online da gruppi di cosiddetti «patrioti» legati all'ultradestra: un post dell'estremista Tommy Robinson è stato rilanciato su X da Elon Musk, con tanto di messaggio per infiammare la tensione: «Solo protestando ripetutamente e a gran voce ci potrà essere un cambiamento!».

Il fatto scatenante è stata l'incriminazione per tentato omicidio dell'aggressore trentenne, che aveva ottenuto l'asilo sotto il precedente governo conservatore dopo essere arrivato a Belfast via Dublino nel febbraio 2023. Si sono quindi rivelati inutili gli appelli alla calma lanciati dall'esecutivo laburista di Keir Starmer e dalle autorità locali.

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