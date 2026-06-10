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Aggiornamento della situazione Belfast sprofonda nel caos: famiglie con bambini in fuga dalle case date alle fiamme

SDA

10.6.2026 - 11:32

La situazione si aggrava dopo l'attacco a Belfast.
La situazione si aggrava dopo l'attacco a Belfast.
X / Bildmontage blue News

Notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un 40enne imputato a un rifugiato sudanese.

Keystone-SDA

10.06.2026, 11:32

10.06.2026, 11:33

Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un «pogrom» contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana.

Nella zona est della città un gruppo di circa cento uomini mascherati ha percorso le strade al grido di «cacciare gli stranieri», mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte.

Immagini shock trasmesse da «Sky News» mostrano famiglie in fuga con neonati e bambini dalle case date alle fiamme. La polizia in certi casi ha dovuto evacuare i residenti sopra i propri veicoli blindati per evitare che venissero colpiti dal lancio di oggetti.

«Solo protestando a gran voce ci potrà essere un cambiamento!»

La polizia è intervenuta in forze per fermare le proteste violente alimentate dagli appelli diffusi online da gruppi di cosiddetti «patrioti» legati all'ultradestra.

Un post dell'estremista Tommy Robinson è stato rilanciato su X da Elon Musk, con tanto di messaggio per infiammare la tensione: «Solo protestando ripetutamente e a gran voce ci potrà essere un cambiamento!».

Si sono quindi rivelati inutili gli appelli alla calma lanciati dall'esecutivo laburista di Keir Starmer e dalle autorità locali. «Non esiste alcuna giustificazione per questo tipo di distruzione e teppismo», ha dichiarato stamani il ministro per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn.

Attesa per l'incriminazione per tentato omicidio

La tensione oggi in città resta alta in attesa che il 30enne sudanese incriminato per tentato omicidio compaia in tribunale.

L'uomo era stato ripreso in un video shock mentre colpiva ripetutamente con un coltello il 40enne, ricoverato in gravi condizioni, in quello è stato definito come un presunto tentativo di decapitazione, prima che alcuni passanti intervenissero per fermarlo.

Il caso ha inevitabilmente riacceso lo scontro politico nazionale sull'immigrazione e rappresenta un ulteriore grattacapo per Starmer, già nel pieno di una crisi della sua leadership mentre si prepara la sfida al vertice del Labour per scalzarlo.

Ma riapre anche il dibattito rispetto alla cosiddetta «rotta irlandese», usata dai migranti per volare a Dublino dall'Europa continentale all'interno dell'UE – a volte con documenti falsi – per poi raggiungere via terra l'Irlanda del Nord senza controlli e richiedere asilo nel Regno.

L'aggressore sudanese era arrivato in questo modo a Belfast, ottenendo l'asilo nel 2023.

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