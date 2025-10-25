  1. Clienti privati
Politica Catherine Connolly è pronta a diventare la prima presidente d'Irlanda

SDA

25.10.2025 - 15:57

La candidata Catherine Connolly è sulla buona strada per diventare presidente
Keystone
Keystone

Catherine Connolly, parlamentare irlandese indipendente di sinistra, è pronta a diventare la nuova presidente del Paese dopo che la sua unica rivale alle elezioni ha ammesso la sconfitta, ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte.

Keystone-SDA

25.10.2025, 15:57

25.10.2025, 16:02

Heather Humphreys, del partito centrista Fine Gael, si è congratulata con Connolly per «essere diventata la prossima presidente d'Irlanda», dopo che lo spoglio ha mostrato che la candidata di sinistra è sulla buona strada per una vittoria schiacciante.

