Micheal Martin torna alla guida del governo irlandese. Keystone

Micheal Martin, leader dello storico partito di centro-destra Fianna Fail, è stato eletto premier d'Irlanda dal Parlamento di Dublino. Era già stato Taoiseach, com'è chiamato il capo del governo, dal 2020 al 2022.

La nomina formale era prevista per ieri ma è stata rinviata per l'ostruzionismo delle opposizioni, in particolare da parte dello Sinn Fein, partito di sinistra radicale e nazionalista, nel corso di un teso dibattito in aula.

Martin si pone alla guida di un governo in cui è stata rinnovata la consolidata coalizione del Fianna Fail col Fine Gael, le due storiche compagini di centro-destra della Repubblica, uscite rispettivamente come prima e terza forza politica nelle elezioni anticipate del 29 novembre scorso (secondo lo Sinn Fein).

Non avendo però ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi hanno incluso nella coalizione la «stampella» rappresentata da un gruppo di sette deputati indipendenti.