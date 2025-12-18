Jared Isaacman continuerà a guidare la Nasa. Keystone

Jared Isaacman è stato confermato alla guida della Nasa mettendo fine a una saga durata mesi, con Donald Trump che prima lo nominato poi ha ritirato la sua candidatura e successivamente l'ha nominato di nuovo.

L'astronauta commerciale e imprenditore del settore era stato sponsorizzato personalmente da Elon Musk, di cui è amico e socio in affari, ma il presidente aveva revocato in giugno la nomina iniziale dopo lo scontro che aveva portato all'esclusione del miliardario dall'amministrazione. Recentemente i due si sono riavvicinati e questo spiega, in parte, il ripensamento. Isaacman è stato confermato dal Senato con 67 voti a favore e 30 voti contrari.