Social media e siti internet legati all'Isis non confermano per il momento la morte di Abu Bakr al Baghdadi ma esortano i seguaci in tutto il mondo a «continuare la jihad anche se la notizia fosse vera» definendo già il loro leader come «martire della guerra santa».

Lo scrive su Twitter Rita Katz, direttore del Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.