Lo dice il ministro Continua il conflitto fra Pakistan e Afghanistan, Islamabad: «Uccisi 415 soldati talebani dall'inizio degli scontri»

SDA

1.3.2026 - 18:31

Il conflitto prosegue.
Il conflitto prosegue.

Keystone
Keystone

Il ministro dell'informazione e delle trasmissioni radiotelevisive del Pakistan ha dichiarato che 415 combattenti dei talebani afghani sono stati uccisi e più di 580 feriti durante gli scontri in corso con l'Afghanistan.

Keystone-SDA

01.03.2026, 18:31

01.03.2026, 18:46

Il ministro ha aggiunto che 182 posti di blocco sono stati distrutti e 31 catturati spiegando che durante l'operazione sono stati distrutti 185 carri armati, veicoli armati e cannoni d'artiglieria. Secondo la dichiarazione, 46 località in tutto l'Afghanistan sono state colpite da attacchi aerei.

Gli scontri tra le forze di sicurezza di frontiera dei due paesi sono scoppiati giovedì sera e sono ancora in corso; entrambe le parti hanno affermato di aver inflitto pesanti perdite all'altra.

