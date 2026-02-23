  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Unione europea Ingresso nell'Ue, l'Islanda al voto sulla ripresa dei negoziati forse già in agosto. Ecco perché

SDA

23.2.2026 - 11:43

Le trattative erano state congelate tredici anni fa.
Le trattative erano state congelate tredici anni fa.
Keystone

L'Islanda sta valutando la possibilità di votare già ad agosto per riprendere i negoziati di adesione all'Ue. Lo scrive Politico.eu, citando due fonti a conoscenza del dossier.

Keystone-SDA

23.02.2026, 11:43

23.02.2026, 12:39

L'accelerazione islandese sul referendum «avviene in un momento in cui sembra crescere lo slancio per l'allargamento dell'Ue, con Bruxelles che sta lavorando a un piano che potrebbe concedere all'Ucraina l'adesione parziale al blocco già dal prossimo anno e con il Montenegro, favorito per l'adesione, che ha chiuso un altro capitolo dei negoziati il mese scorso», scrive la testata brussellese.

La coalizione di governo di Reykjavik aveva promesso di indire un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Ue entro il 2027, dopo che il governo precedente li aveva congelati nel 2013.

Ma i tempi stanno accelerando in un momento di sconvolgimenti geopolitici e a seguito della decisione di Washington di imporre dazi all'Islanda e delle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia, osserva Politico.

I più letti

Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Nuove regole per i media negli USA? Colbert bloccato dalla CBS, ma l’intervista vietata vola online
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
Messico: nelle violenze dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone

Altre notizie

Milioni di visualizzazioni. Nuove regole per i media negli USA? Colbert bloccato dalla CBS, ma l’intervista vietata vola online

Milioni di visualizzazioniNuove regole per i media negli USA? Colbert bloccato dalla CBS, ma l’intervista vietata vola online

Giustizia. Al via alla Corte internazionale penale le udienze contro l'ex presidente filippino Duterte

GiustiziaAl via alla Corte internazionale penale le udienze contro l'ex presidente filippino Duterte

Lotta ai Narcos. Messico: nelle violenze dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone

Lotta ai NarcosMessico: nelle violenze dopo l'uccisione di «El Mencho», capo del cartello di Jalisco, morte quasi 30 persone