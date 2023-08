"La decisione di sospendere le operazioni dell'Ambasciata d'Islanda a Mosca non costituisce una rottura delle relazioni diplomatiche", ha dichiarato il ministero degli Esteri islandese. Keystone

L'Islanda ha dichiarato di aver sospeso l'operatività della sua ambasciata in Russia, ed è il primo Paese europeo a farlo, poiché le relazioni commerciali, culturali e politiche erano crollate a un «minimo storico».

Il paese nordico aveva annunciato già a giugno che avrebbe chiuso la sua missione.

«La decisione di sospendere le operazioni dell'Ambasciata d'Islanda a Mosca non costituisce una rottura delle relazioni diplomatiche», ha dichiarato il ministero degli Esteri islandese. «Non appena le condizioni lo consentiranno, l'Islanda darà la priorità alla ripresa delle operazioni», ha aggiunto.

Nel suo annuncio di giugno, il ministero degli Esteri ha affermato che poiché i legami commerciali, culturali e politici con la Russia erano «ai minimi storici», il mantenimento delle operazioni dell'ambasciata a Mosca «non era più giustificabile».

«La situazione attuale semplicemente non rende fattibile per il piccolo servizio estero islandese gestire un'ambasciata in Russia», ha detto all'epoca il ministro degli Esteri Thordis Gylfadottir. Il giorno seguente, la Russia ha affermato che la decisione «solleverebbe inevitabilmente una risposta».

SDA