Reykjavik, la capitale dell'Islanda. Keystone

Il parlamento islandese ha approvato lo svolgimento di un referendum il 29 agosto sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, ufficialmente sospesi dal 2015: lo riporta l'emittente pubblica islandese Rúv.

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La risoluzione è stata approvata con 34 voti favorevoli e 8 contrari in seconda lettura. Quattordici deputati si sono astenuti, ha precisato Rúv.

L'Islanda ha presentato la sua domanda di adesione all'UE nel 2009, un anno dopo essere stata gravemente colpita da una crisi finanziaria. I negoziati si sono svolti tra il 2010 e il 2013, prima di essere sospesi e poi definitivamente interrotti nel 2015.

I tre partiti della coalizione di centrosinistra, al potere dalla fine del 2024, avevano concordato di tenere un referendum entro la fine del 2027.

Il 29 agosto, gli elettori islandesi dovranno rispondere alla seguente domanda: «L'Islanda dovrebbe riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea?».

Se i negoziati riprenderanno e si concluderanno con un accordo, saranno chiamati a votare di nuovo.

Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio di febbraio da Rúv, l'opinione pubblica è attualmente divisa tra favorevoli e contrari all'adesione.