  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Approvato il referendum L'Islanda voterà sulla ripresa dei negoziati di adesione all'UE

SDA

28.5.2026 - 21:58

Reykjavik, la capitale dell'Islanda.
Reykjavik, la capitale dell'Islanda.
Keystone

Il parlamento islandese ha approvato lo svolgimento di un referendum il 29 agosto sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, ufficialmente sospesi dal 2015: lo riporta l'emittente pubblica islandese Rúv.

Keystone-SDA

28.05.2026, 21:58

28.05.2026, 22:13

La risoluzione è stata approvata con 34 voti favorevoli e 8 contrari in seconda lettura. Quattordici deputati si sono astenuti, ha precisato Rúv.

L'Islanda ha presentato la sua domanda di adesione all'UE nel 2009, un anno dopo essere stata gravemente colpita da una crisi finanziaria. I negoziati si sono svolti tra il 2010 e il 2013, prima di essere sospesi e poi definitivamente interrotti nel 2015.

I tre partiti della coalizione di centrosinistra, al potere dalla fine del 2024, avevano concordato di tenere un referendum entro la fine del 2027.

Il 29 agosto, gli elettori islandesi dovranno rispondere alla seguente domanda: «L'Islanda dovrebbe riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea?».

Se i negoziati riprenderanno e si concluderanno con un accordo, saranno chiamati a votare di nuovo.

Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio di febbraio da Rúv, l'opinione pubblica è attualmente divisa tra favorevoli e contrari all'adesione.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Capolavoro rossocrociato! Svezia KO 3-1, la Svizzera vola in semifinale
Belen Rodriguez perde l'«Isola dei Famosi»? Ecco chi potrebbe soffiarle la conduzione
La Svizzera è in semifinale!
Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»

Altre notizie

Stati Uniti. Trump si vendica: sotto indagine Jean Carroll, l'accusò di stupro

Stati UnitiTrump si vendica: sotto indagine Jean Carroll, l'accusò di stupro

Premier sotto pressione. Bufera giudiziaria in Spagna, al via il processo al fratello di Pedro Sanchez

Premier sotto pressioneBufera giudiziaria in Spagna, al via il processo al fratello di Pedro Sanchez

Medio Oriente. Accordo tra USA e Iran, ma Trump vuole altri giorni per pensarci: ecco cosa sta succedendo

Medio OrienteAccordo tra USA e Iran, ma Trump vuole altri giorni per pensarci: ecco cosa sta succedendo