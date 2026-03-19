  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'isola di Kharg sarebbe nel mirino di Trump: «Ipotesi sequestro o distruzione»

SDA

19.3.2026 - 18:20

L'isola iraniana di Kharg, nel nord del Golfo Persico, in una foto satellitare.
L'isola iraniana di Kharg, nel nord del Golfo Persico, in una foto satellitare.
Keystone

Kharg è nel mirino di Donald Trump, che sta valutando la possibilità di sequestrare il deposito petrolifero sull'isola oppure distruggerla. Lo riportano alcuni media americani.

Keystone-SDA

19.03.2026, 18:20

19.03.2026, 18:28

Il sequestro, spiega il giornale digitale The Hill, richiederebbe il dispiegamento di forze a terra e rappresenterebbe un'escalation nel conflitto. Secondo gli esperti la mossa sarebbe particolarmente rischiosa, in quanto si tradurrebbe probabilmente in un maggior numero di vittime americane e difficilmente spingerebbe l'Iran a sedersi al tavolo delle trattative.

Il presidente ha attaccato Kharg ma solo gli obiettivi militari, avvertendo comunque che potrebbe far scattare un attacco su più ampia scala. Fra le alternative a disposizione di Trump c'è il sequestro dell'isola per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Se l'amministrazione seguisse il copione usato in Venezuela, l'operazione – riporta Politico – potrebbe iniziare con le navi americane che circondano l'isola per evitare alle petroliere di rifornirsi.

Un'altra possibilità è la distruzione dell'isola ma comporta molti rischi in quanto priverebbe gli iraniani delle necessarie risorse finanziarie in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di costruire il consenso per capovolgere il regime, rafforzando di fatto il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie.

I più letti

Fatture false via e-mail, ecco la nuova truffa che inganna anche gli utenti esperti
Ecco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Ora tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese
La luna oggi mostrerà un raro spettacolo che si ripete solo ogni 18 anni, ecco quale

La guerra in Medio Oriente

Ticker Medio Oriente. Trump: «Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gas. Non invierò soldati in Iran» - Attaccate diverse raffinerie

Ticker Medio OrienteTrump: «Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gas. Non invierò soldati in Iran» - Attaccate diverse raffinerie

Medio Oriente. L'Organizzazione marittima chiede un corridoio navale sicuro a Hormuz

Medio OrienteL'Organizzazione marittima chiede un corridoio navale sicuro a Hormuz

Medio Oriente. Ecco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz

Medio OrienteEcco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz

Medio Oriente. Bombe sul petrolio e sul gas iraniani, il Golfo in fiamme: ecco gli ultimi aggiornamenti dalla guerra

Medio OrienteBombe sul petrolio e sul gas iraniani, il Golfo in fiamme: ecco gli ultimi aggiornamenti dalla guerra

Medio Oriente. Ucciso il ministro dell'intelligence iraniana. Ecco chi era Ismail Khatib, l'incubo dei dissidenti

Medio OrienteUcciso il ministro dell'intelligence iraniana. Ecco chi era Ismail Khatib, l'incubo dei dissidenti

Altre notizie

Da una guerra all'altra. Ora tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese

Da una guerra all'altraOra tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese

Medio Oriente. Riapre il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto

Medio OrienteRiapre il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto

Ha un milione di follower. Ecco l'influencer pro-Trump che spopola su Instagram e OnlyFans, ma...non esiste

Ha un milione di followerEcco l'influencer pro-Trump che spopola su Instagram e OnlyFans, ma...non esiste