Oltre 4'200 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza tra l'11 e il 17 gennaio, in base agli accordi in vigore. Lo ha dichiarato l'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (COGAT)

Secondo l'unità di coordinamento del ministero della difesa israeliano, i convogli trasportavano alimenti, forniture mediche e attrezzature per i rifugi, sulla base delle priorità indicate dalle organizzazioni internazionali.

Nello stesso periodo, sono entrati anche otto camion con cassonetti per i rifiuti a sostegno delle operazioni di igiene e sanità, mentre sette ambulanze sono state donate a un'organizzazione medica registrata per rafforzare la risposta sanitaria.

Il 12 gennaio, decine di residenti della Striscia con doppia cittadinanza o in possesso di visti validi hanno lasciato Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, proseguendo verso la Giordania tramite il ponte Allenby.

È stato inoltre completato il coordinamento per la rotazione del personale umanitario delle organizzazioni registrate e autorizzate. Prosegue infine l'ingresso di tende, indumenti e materiali per la protezione invernale, in linea con il piano concordato con i partner internazionali.