Medio Oriente Sono 4'200 i camion di aiuti entrati a Gaza in una settimana

SDA

18.1.2026 - 15:39

Prosegue anche l'ingresso di tende, indumenti e materiali per la protezione invernale, in linea con il piano concordato con i partner internazionali.
Keystone

Oltre 4'200 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza tra l'11 e il 17 gennaio, in base agli accordi in vigore. Lo ha dichiarato l'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (COGAT)

Keystone-SDA

18.01.2026, 15:39

18.01.2026, 15:51

Medio Oriente. Trump ha invitato anche Netanyahu nel Board of peace di Gaza

Secondo l'unità di coordinamento del ministero della difesa israeliano, i convogli trasportavano alimenti, forniture mediche e attrezzature per i rifugi, sulla base delle priorità indicate dalle organizzazioni internazionali.

Nello stesso periodo, sono entrati anche otto camion con cassonetti per i rifiuti a sostegno delle operazioni di igiene e sanità, mentre sette ambulanze sono state donate a un'organizzazione medica registrata per rafforzare la risposta sanitaria.

Medio Oriente. Anche Erdogan tra i leader del Board per Gaza, dura reazione di Israele

Il 12 gennaio, decine di residenti della Striscia con doppia cittadinanza o in possesso di visti validi hanno lasciato Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, proseguendo verso la Giordania tramite il ponte Allenby.

È stato inoltre completato il coordinamento per la rotazione del personale umanitario delle organizzazioni registrate e autorizzate. Prosegue infine l'ingresso di tende, indumenti e materiali per la protezione invernale, in linea con il piano concordato con i partner internazionali.

L'annuncio di Trump. Nasce il Board of peace per Gaza, ecco di cosa si tratta

