Medio OrienteSono 4'200 i camion di aiuti entrati a Gaza in una settimana
SDA
18.1.2026 - 15:39
Oltre 4'200 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza tra l'11 e il 17 gennaio, in base agli accordi in vigore. Lo ha dichiarato l'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (COGAT)
Secondo l'unità di coordinamento del ministero della difesa israeliano, i convogli trasportavano alimenti, forniture mediche e attrezzature per i rifugi, sulla base delle priorità indicate dalle organizzazioni internazionali.
Nello stesso periodo, sono entrati anche otto camion con cassonetti per i rifiuti a sostegno delle operazioni di igiene e sanità, mentre sette ambulanze sono state donate a un'organizzazione medica registrata per rafforzare la risposta sanitaria.
Il 12 gennaio, decine di residenti della Striscia con doppia cittadinanza o in possesso di visti validi hanno lasciato Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, proseguendo verso la Giordania tramite il ponte Allenby.
È stato inoltre completato il coordinamento per la rotazione del personale umanitario delle organizzazioni registrate e autorizzate. Prosegue infine l'ingresso di tende, indumenti e materiali per la protezione invernale, in linea con il piano concordato con i partner internazionali.