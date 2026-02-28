Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, le Guardie Rivoluzionarie lanciano l'operazione «Truth Promise 4»

14:20

La «guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista» di Israele contro l'Iran «non è solo contro il popolo iraniano, ma contro tutti i Paesi della regione»: è quanto espresso dal ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, in una conversazione con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Iraq, secondo una nota diffusa su Telegram.

«Per questo, tutti i popoli e i governi musulmani e regionali devono assumersi la responsabilità storica di contrastare il piano malvagio del regime sionista», ha aggiunto il ministro iraniano.

Araghchi ha aggiunto che Teheran reagirà «con tutte le proprie capacità difensive e militari in base al diritto intrinseco di autodifesa» agli attacchi di Israele e Usa.

E ha ricordato il «principio fondamentale del diritto internazionale» che «vieta qualsiasi partecipazione ad atti di aggressione contro un altro Paese», sottolineando come le forze armate iraniane ritengano «obiettivi legittimi» i punti da cui sono partiti gli attacchi di Usa e Israele