Medio Oriente Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, le Guardie Rivoluzionarie lanciano l'operazione «Truth Promise 4»
SDA
28.2.2026 - 11:55
Israele ha lanciato un attacco preventivo contro Teheran e diverse altre città «per rimuovere le minacce allo stato». I media hanno riportato che si tratta di un'operazione congiunta dello Stato ebraico e gli Stati Uniti. Un fatto confermato dal presidente Donald Trump che su Truth Social ha condiviso: «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran». Le Guardie Rivoluzionarie iraniane lanciano l'operazione «Truth Promise 4».
14:22
Ambasciata USA in Bahrein chiude
L'ambasciata degli Stati Uniti in Bahrain ha annunciato che domani rimarrà chiusa a causa «dei lanci di missili in corso» sul Paese. «Abbiamo cancellato tutti gli appuntamenti consolari ordinari e di emergenza», si legge in un post su X.
«Faremo sapere quando le operazioni dell'ambasciata torneranno alla normalità», aggiunge la nota.
-
14:20
Teheran: «Il piano malvagio di Israele va contrastato»
La «guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista» di Israele contro l'Iran «non è solo contro il popolo iraniano, ma contro tutti i Paesi della regione»: è quanto espresso dal ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, in una conversazione con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Iraq, secondo una nota diffusa su Telegram.
«Per questo, tutti i popoli e i governi musulmani e regionali devono assumersi la responsabilità storica di contrastare il piano malvagio del regime sionista», ha aggiunto il ministro iraniano.
Araghchi ha aggiunto che Teheran reagirà «con tutte le proprie capacità difensive e militari in base al diritto intrinseco di autodifesa» agli attacchi di Israele e Usa.
E ha ricordato il «principio fondamentale del diritto internazionale» che «vieta qualsiasi partecipazione ad atti di aggressione contro un altro Paese», sottolineando come le forze armate iraniane ritengano «obiettivi legittimi» i punti da cui sono partiti gli attacchi di Usa e Israele
-
14:16
Nuove esplosioni sentite a Dubai
Una nuova ondata di esplosioni è stata sentita a Dubai, la città più popolosa degli Emirati Arabi. Lo constata il corrispondente dell'Afp. Una prima ondata di esplosioni era stata sentita nel corso della mattinata.
-
13:57
«Missile iraniano sul sud della Siria»
Quattro persone sono state uccise da un missile iraniano caduto nel sud della Siria. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana. «Quattro morti e diversi feriti per la caduta di un missile iraniano su un edificio nella zona industriale della città di Sweida», scrive l'agenzia.
La Siria ha chiuso una parte del suo spazio aereo, nel sud del Paese, dopo l'inizio degli attacchi americani e israeliani contro l'Iran, che ha poi reagito.
-
13:54
Intercettata una seconda ondata di raid iraniani negli Emirati
Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato una seconda ondata di attacchi missilistici iraniani, segnalando che i detriti dei missili sono caduti sulla capitale Abu Dhabi senza causare feriti, dopo che una prima ondata di attacchi aveva ucciso un civile.
«Il Ministero della Difesa ha annunciato che le difese aeree degli Emirati hanno intercettato con successo un'altra ondata di missili iraniani», ha affermato in una nota.
«Frammenti dei missili intercettati sono caduti in diverse aree di Abu Dhabi, tra cui l'isola di Saadiyat, la città di Khalifa, Bani Yas, la città di Mohammed bin Zayed e Al Falah», ha aggiunto, confermando «che non ci sono stati feriti in queste località»
-
13:48
Macron chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU
«Fedele ai suoi principi e cosciente delle sue responsabilità internazionali, la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»: lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron aggiungendo di essere «in stretto contatto con i nostri partner europei e i nostri amici in Medio Oriente».
The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,…
-
13:47
Esodo da Teheran verso il nord del Paese
Un esodo da Teheran sarebbe in corso dopo l'attacco di Israele e degli Usa all'Iran. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate che stanno seguendo l'evolversi della situazione, su diverse arterie della capitale il traffico è molto intenso poiché in molti stanno cercando di lasciare la città per dirigersi verso nord.
Sempre secondo le fonti, sarebbero inoltre state interrotte le comunicazioni da parte degli iraniani: non funzionerebbero né le linee fisse né quelle cellulari e si comunica solo attraverso Starlink.
-
13:31
Gli attacchi all'Iran dureranno «finché necessario»
Gli attacchi all'Iran continueranno «per tutto il tempo necessario». Lo afferma una fonte della sicurezza israeliana.
«Continueremo le nostre operazioni, per tutto il tempo che sarà necessario, per assicurare che il regime iraniano non possa più compromettere la stabilità della regione e la stabilità internazionale», ha detto la fonte parlando ai giornalisti sotto condizione di anonimato.
-
13:22
Colpiti centinaia di obiettivi nell'Iran occidentale
L'Idf rende noto con un post su X di aver colpito centinaia di obiettivi nell'ovest dell'Iran. L'ufficio stampa dell'esercito israeliano ha postato le immagini di alcuni raid.
-
13:20
«Israele stima che sia stato ucciso un consigliere di Khamenei»
Israele «stima» che negli attacchi di oggi sull'Iran possa essere rimasto ucciso Ali Shamkhani, considerato consigliere molto vicino alla guida suprema Ali Khamenei e uomo forte del programma nucleare di Teheran: lo riferisce Channel 12.
-
13:13
L'esercito giordano annuncia l'intercettazione di due missili iraniani
L'esercito giordano ha annunciato sabato di aver abbattuto due missili diretti sul territorio del regno. Lo riporta Sky News Arabic citando fonti militari giordane, aggiungendo che la direzione della Pubblica Sicurezza ha inoltre emanato una serie di linee guida e istruzioni preventive per i cittadini del Regno alla luce dell'escalation regionale in corso.
-
13:12
Bahrein inizia l'evacuazione dell'area vicino alla base navale USA
Il ministro degli Interni del Bahrein ha dichiarato di aver iniziato a evacuare le persone dall'area di Juffair, a sud-est della capitale Manama, dove si trova una base navale Usa.
«Vi esortiamo a collaborare con le autorità competenti», ha affermato il ministero in una nota pubblicata sui social media.
-
12:38
Nuove esplosioni sentite a Riad, Doha e Abu Dhabi
Nuove esplosioni sono state sentite a Riad, Doha e Abu Dhabi. Lo constatano sul luogo gli abitanti e il corrispondente dell'Afp.
-
12:24
Almeno 51 morti nell'attacco alla scuola
Sale a 51 morti il bilancio delle vittime dell'attacco su una scuola nel sud dell'Iran. Lo riferisce la tv di stato iraniana. L'attacco israeliano ha interessato una scuola elementare femminile a Minab nel sud della provincia iraniana di Hormozgan.
Secondo l'agenzia Irna, i feriti sono almeno 45. A Minab, secondo quanto viene riferito, ha una sede il corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniana.
-
12:15
«Trump parlerà alla nazione oggi dell'attacco contro l'Iran»
Donald Trump parlerà alla nazione oggi dell'attacco in Iran. Lo rivela un funzionario americano ad Axios.
-
12:13
Mosca: «Contro l'Iran un'aggressione immotivata»
Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Usa e di Israele all'Iran come «un atto di aggressione armata pianificato e immotivato contro uno Stato membro sovrano e indipendente delle Nazioni Unite, in violazione dei principi e delle norme fondamentali del diritto internazionale».
-
12:09
Riportate esplosione vicino al consolato USA di Erbil in Iraq
Diverse esplosioni sono state sentite vicino al consolato degli Stati Uniti a Erbil, nel nord dell'Iraq: lo hanno riferito giornalisti dell'Afp. «Ho sentito almeno tre esplosioni potenti. La mia casa ha tremato», ha riferito un testimone residente in zona.
-
11:47
Pasdaran lancia «Truth Promise 4»
Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato che l'Operazione «Truth Promise 4» è stata lanciata «in risposta all'aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano».
Secondo l'annuncio, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein è stato attaccato con missili e droni, e anche le basi americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, «oltre ai centri militari e di sicurezza nel cuore di Israele».
È stato inoltre riferito che «gli attacchi missilistici delle forze iraniane continuano e informazioni dettagliate saranno pubblicate in seguito».
-
11:47
Almeno due morti in una base in Iraq
Un bombardamento che ha preso di mira una base militare irachena che ospitava un gruppo filo-iraniano ha ucciso almeno due combattenti, secondo quanto riferito dal gruppo Kataeb Hezbollah.
«Ci sono due martiri di Kataeb e altri cinque feriti nell'aggressione» alla base di Jurf al-Sakher, nota anche come Jurf al-Nasr, nel sud dell'Iraq, ha detto una fonte di Kataeb Hezbollah. Un'altra fonte ha detto che tre combattenti sono stati uccisi.
-
11:46
Swiss sospende i voli per Tel Aviv e Dubai fino a nuovo avviso
Dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran Swiss cancella tutti i collegamenti con Tel Aviv e Dubai. La compagnia segue le decisioni della casa madre Lufthansa.
Il vettore elvetico ha deciso di stralciare tutti i voli relativi a Tel Aviv almeno fino al 7 marzo. La misura comunicata oggi è stata estesa anche ai collegamenti per Dubai in programma per il fine settimana a causa della chiusura di vasti settori dello spazio aereo regionale, in particolare in Iraq.
«Per Swiss la sicurezza dei propri equipaggi e dei passeggeri è in ogni momento la priorità assoluta», si legge in una nota dell'azienda.
L'impresa ha attivato i protocolli di assistenza per i viaggiatori coinvolti: i clienti con prenotazioni sui voli cancellati vengono contattati attivamente.
Le opzioni offerte includono la prenotazione di collegamenti alternativi, la modifica gratuita del biglietto per una data successiva o il rimborso integrale.
Particolare attenzione viene riservata al personale della compagnia presente nella regione: Swiss impiega infatti diversi collaboratori nei servizi di manutenzione in Israele. L'azienda assicura di essere in contatto costante con loro e di fornire tutto il supporto necessario.
-
11:43
«Comandante Pasdaran e ministro Difesa Iran sarebbero stati uccisi»
Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh, in seguito ai raid in Iran.
-
11:38
Una vittima nell'attacco dell'Iran a Abu Dhabi
Un uomo è stato ucciso ad Abu Dhabi negli attacchi iraniani. Lo riferiscono i media statali degli Emirati Arabi Uniti.
-
11:37
Israele rafforza il confine col Libano e richiama i riservisti
L'esercito israeliano ha rafforzato il confine con il Libano con una divisione militare aggiuntiva, richiamando in servizio i riservisti dopo l'attacco all'Iran.
Lo riporta il quotidiano Maariv secondo l'agenzia turca Anadolu. Intanto gli ospedali stanno sposando i pazienti nei sotterranei.
L'Idf ha annunciato l'arruolamento di riservisti: «In conformità con la valutazione di sicurezza, è stato avviato un rafforzamento su larga scala delle forze di terra in tutti i settori e comandi regionali, nonché il dispiegamento di forze speciali, nell'ambito del rafforzamento della prontezza per diversi scenari offensivi e difensivi», ha reso noto il portavoce militare in una nota.
Secondo la stampa israeliana, l'arruolamento riguarda in particolare il fronte Nord, in preparazione di un possibile ampliamento dell'escalation anche con il Libano in caso Hezbollah dovesse intervenire.
-
11:33
«Uccisi alti comandanti pasdaran e politici»
Una fonte iraniana vicina al regime ha dichiarato che alti comandanti delle Guardie Rivoluzionarie e personalità politiche sono stati uccisi in attacchi dell'esercito israeliano (Idf) e di quello statunitense. Lo riportano i media israeliani citando Reuters.
Secondo quanto riporta Channel 12, che cita fonti di sicurezza israeliane, l'attacco congiunto israeliano-americano ha mirato anche alla Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei e al presidente Masoud Pezeshkian.
-
11:23
Londra: «L'Iran non deve avere un'arma nucleare»
«Non deve essere consentito che l'Iran abbia mai un'arma nucleare»: lo afferma un portavoce del governo di Keir Starmer nel primo commento all'attacco di Usa e Israele, non senza ricordare come il Regno Unito abbia «insistentemente sostenuto una soluzione negoziale».
Il portavoce non cita alcun ruolo britannico nell'attacco, sottolinea «la priorità di garantire la sicurezza dei cittadini britannici nella regione» e auspica che non ci sia «una più vasta escalation regionale».
Londra - fa infine sapere - ha attivato «le misure difensive» previste dagli «impegni di sicurezza di lunga data con i suoi alleati in Medio Oriente».
-
11:17
UE: «l'Iran è una minaccia globale»
«Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente sono pericolosi. Il regime iraniano ha ucciso migliaia di persone. I suoi programmi missilistici balistici e nucleari, insieme al sostegno ai gruppi terroristici, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza globale». Lo scrive su X l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas.
The latest developments across the Middle East are perilous.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
Iran’s regime has killed thousands. Its ballistic missile and nuclear programmes, along with support for terror groups, pose a serious threat to global security. The EU has adopted strong sanctions against Iran and…
«Ho parlato con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e con altri ministri della regione. L'Ue sta inoltre collaborando strettamente con i partner arabi per esplorare percorsi diplomatici. La protezione dei civili e il diritto internazionale umanitario sono una priorità», spiega Kallas.
-
11:08
Svizzera «profondamente preoccupata»
«La Svizzera è profondamente preoccupata per gli attacchi sferrati oggi dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran»: lo si legge in un messaggio pubblicato su X dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
La Confederazione «chiede il pieno rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario».
#Iran | Die #Schweiz ist zutiefst besorgt über die heutigen Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran.— EDA - DFAE (@EDA_DFAE) February 28, 2026
Die🇨🇭fordert die uneingeschränkte Einhaltung des Völkerrechts, einschliesslich der Charta der Vereinten Nationen und des humanitären Völkerrechts. Wir rufen…
«Invitiamo tutte le parti alla massima moderazione e chiediamo la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture», aggiunge Berna.
Il DFAE fa anche sapere che l'ambasciata elvetica è operativa. «I nostri buoni uffici restano a disposizione delle parti coinvolte», conclude la nota.
-
10:50
Esplosioni sentite anche a Doha e a Tel Aviv
Esplosioni vengono sentite a Doha. Lo rileva un giornalista dell'Afp sul posto.
Anche a Tel Avivsi sentono esplosioni e sono scattati nuovamente gli allarmi, ha constatato l'ANSA sul posto.
-
10:35
Il Bahrein è sotto attacco
Il Bahrein conferma che il Paese è sotto attacco, come riferiscono i media arabi riportando che del fumo si sta alzando dalla zona di Juffair, dove si trova un base Usa. Un'esplosione è stata segnalata ad Abu Dhabi.
-
10:27
Almeno 30 gli attacchi e quattro le città colpite
Sono al momento almeno 30 le forti esplosioni registrate in quattro città dell'Iran in seguito all'attacco di Israele e degli USA.
Attacco che - si apprende da fonti qualificate che stanno seguendo l'evolversi della situazione - viene definito «altamente selettivo» e avrebbe mirato ai vertici politici, militari e religiosi del Paese.
Tra gli obiettivi colpiti a Teheran, oltre alle residenze Khamenei e Pezeshkian, vi sarebbe la sede del ministero dell'Intelligence e della sicurezza, il palazzo della Corte Suprema, la base aerea di Mehrabad e l'area di Qom. Altre esplosioni sono state avvertite a Isfahan, Kermanshah e Karaj.
-
10:20
Allarme missili in Bahrein
La base della Quinta Flotta della Marina Militare americana in Bahrein è stata colpita «da un attacco missilistico». Lo riferisce un funzionario Usa alla CNN definendo la situazione come ancora «attiva».
In precedenza i media israeliani hanno riferito che il ministero dell'Interno del Bahrein ha annunciato l'attivazione di allarmi per il lancio di missili nel paese, i residenti hanno ricevuto l'ordine di rimanere nelle aree protette. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la chiusura «temporanea e parziale» del loro spazio aereo.
Nel frattempo, le ambasciate Usa negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Bahrein hanno chiesto al proprio personale e ai cittadini americani che si trovano in questi paesi di «mettersi al sicuro». Per i funzionari diplomatici in queste sedi è stato disposto il lockdown.
-
10:09
Nessun missile ha colpito il suolo israeliano
I sistemi di difesa aerea hanno intercettato diversi missili lanciati dall'Iran verso Israele. Il portavoce dei soccorsi del Magen David Adom (Mda) ha dichiarato che non sono pervenute segnalazioni di attacchi missilistici andati a segno sul suolo israeliano.
Le squadre di soccorso sono state inviate perché diverse persone sono rimaste ferite mentre cercavano rifugio verso le aree protette e altre hanno avuto attacchi di ansia.
-
10:03
La Svizzera riduce il personale all'ambasciata di Teheran
La Svizzera adotta misure cautelari in Iran: il personale all'ambasciata di Teheran è stato ridotto negli ultimi giorni da 14 a 10 unità, ha indicato a Keystone-Ats il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
L'ambasciatrice Nadine Olivieri Lozano rimane comunque sul posto e la sede resta operativa, precisa la fonte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a misure specifiche per la sicurezza dei dipendenti.
Le autorità federali hanno intanto inasprito le raccomandazioni di viaggio: ora si sconsiglia di recarsi anche in Israele. Un avviso simile per l'Iran vige già da agosto.
#Israel 🇮🇱: Von Reisen nach Israel wird abgeraten. Das Eskalationsrisiko in der gesamten Region ist hoch. https://t.co/PElq8Aek3u— travel_EDA-DFAE (@travel_edadfae) February 28, 2026
Secondo i dati del DFAE aggiornati a stamani attualmente risultano registrati sulla piattaforma TravelAdmin cinque viaggiatori in Iran e venti in Israele.
Le autorità federali precisano di non organizzare rimpatri per i cittadini svizzeri, invitandoli piuttosto a seguire le indicazioni delle autorità locali. In Israele risiedono circa 25'000 cittadini elvetici, mentre in Iran sono 180.
Resta operativo anche il canale di potenza protettrice che la Confederazione gestisce per conto degli Stati Uniti in Iran, attivo dal 1980.
Il DFAE lo definisce attivo e a disposizione di entrambe le parti, ma non fornisce dettagli sull'eventuale utilizzo in queste ore di tensione, malgrado non più tardi della scorsa settimana le parti avessero ripreso i negoziati a Ginevra.
-
09:52
Netanyahu: «Grazie Trump»
«Ringrazio il nostro grande amico, il presidente Donald Trump, per la sua leadership storica. La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano possa prendere in mano il proprio destino». Lo scrive il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.
«Da 47 anni il regime degli ayatollah grida "Morte a Israele", "Morte all'America". Ha versato il nostro sangue, ha ucciso molti americani e ha massacrato il suo stesso popolo. Non si può permettere che si doti di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l'intera umanità. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano - persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi - di liberarsi dal giogo della tirannia e portare all'Iran libertà e pace».
«Mi rivolgo a voi, cittadini di Israele: seguite le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Nei prossimi giorni, nell'operazione "Ruggito del Leone", tutti noi saremo chiamati a dimostrare pazienza e forza d'animo. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme garantiremo l'eternità di Israele. Fratelli e sorelle, cittadini di Israele, poco più di un'ora fa Israele e gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime del terrore in Iran».
-
09:48
Missili contro Israele
Le sirene d'allarme risuonano in molte zone di Israele: si sentono a Gerusalemme, in Cisgiordania, in Galilea e Golan. Stando all'esercito israeliano l'Iran ha lanciato missili verso lo stato ebraico. La popolazione è invitata a raggiungere i rifugi.
-
09:21
L'Iran «si prepara a rispondere agli attacchi»
L'Iran si prepara a rispondere agli attacchi condotti stamane da Israele e Stati Uniti sul proprio territorio: lo ha indicato un ufficiale di Teheran alla Reuters, citata da Sky News. Tale risposta sarà «schiacciante», ha detto questa fonte.
Intanto, il leader del Comitato della Sicurezza Nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha postato un messaggio su X che sembra riferirsi implicitamente a Israele e Usa: «Vi abbiamo avvertiti! Ora avete iniziato un percorso il cui finale non è più sotto il vostro controllo».
-
09:12
Trump: «L'ora delle libertà è vicina»
«Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l'immunità totale o affronterete una morte certa».
Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio «al grande e orgoglioso popolo iraniano: l'ora delle libertà è vicina. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque».
-
09:10
Il presidente Pezeshkian rimasto illeso negli attacchi
Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è «rimasto illeso» negli attacchi condotti contro il paese da Israele e Stati Uniti: lo ha indicato l'agenzia statale Irna citata da Al Jazeera.
Da parte sua la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei non si trova a Teheran ed è stata trasferita in un luogo sicuro, ha riferito il funzionario iraniano alla Reuters.
-
08:56
Israele: «Decine morti tra pasdaran in Iran»
Secondo i primi resoconti provenienti dall'Iran, si registrano gravi perdite tra le forze di sicurezza locali, con decine di morti e feriti tra le fila delle Guardie Rivoluzionarie, tra cui alcune figure chiave.
Vengono segnalate gravi interruzioni della rete dei cellulari. Lo riferisce la tv israeliana Channel 12.
-
08:55
Trump: «Distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare»
«Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane».
Lo ha detto il presidente americano Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa «nobile missione». Il 79enne ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime.
«Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari», ha ribadito Trump.
-
08:44
Trump: «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran»
«Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran: l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano». Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un video pubblicato su Truth.
-
08:30
Decine di attacchi USA con aerei da basi e portaerei
Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei. Lo riporta il New York Times citando un funzionario americano.
L'attacco in corso sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani, riferisce inoltre il quotidiano citando funzionari dell'amministrazione.
Esplosioni si sono sentite a Isfahan e in diverse altre città dell'Iran, come Qom, Karaj, e Kermanshah: lo ha riferito l'agenzia Fars. Intanto, Teheran ha dichiarato chiuso «fino a nuovo ordine» lo spazio aereo del Paese, secondo l'agenzia Tasnim.
-
08:07
Anche gli USA stanno attaccando l'Iran
Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran, insieme con Israele. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.
Media americani e israeliani riferiscono che quella in corso in Iran è un'operazione congiunta tra i due paesi. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media di Israele e fonti dell'opposizione iraniana. Le stesse fonti affermano che il leader supremo Ali Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro.
-
07:53
A Teheran le esplosioni sono continue
Le esplosioni a Teheran continuano, anche nell'est e nel centro nord della città, ad esempio sul ponte Seyed Khandan, dove si trova il quartier generale congiunto delle forze armate: lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim. Filmati sui social media mostrano fitti fumi e missili in volo.
-
07:48
Colonne di fumo a Teheran, allerta a Gerusalemme
Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp.
«Attacchi missilistici limitati» da parte di Israele sono avvenuti a Teheran: lo riporta l'agenzia Fars, secondo cui sono avvenute «tre esplosioni» nel centro della capitale iraniana, nei pressi di via Pasteur.
A Gerusalemme intanto sono partite «sirene d'allarme», attivate per una «allerta estremamente grave» secondo quanto riferito dalle autorità.
-
07:46
Israele: «Abbiamo lanciato un attacco preventivo contro l'Iran»
Il ministro della difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo stato».
Di conseguenza, ha aggiunto, «si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro».
In conformità con la sua autorità ai sensi della Legge sulla difesa civile, Katz «ha ora firmato un'ordinanza speciale in base alla quale verrà imposto uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello stato di Israele», ha comunicato il dicastero.
Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran, riferiscono i giornalisti dell'Afp, agenzia francese.
«Attacchi missilistici limitati» da parte di Israele sono avvenuti a Teheran: lo riporta l'agenzia iraniana Fars, secondo cui sono avvenute «tre esplosioni» nel centro della capitale iraniana, nei pressi di via Pasteur.
A Gerusalemme intanto sono partite «sirene d'allarme», attivate per una «allerta estremamente grave» secondo quanto riferito dalle autorità.